Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için ağustos ayının 2.haftası işaret edilmişti. 2 yıllık ön lisans diplomalarını 4 yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar artık DGS 2026 sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, DGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi duyurulmuştu.

Berlilenen takvim doğrultusunda DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuç belgeleri, açıklandığı andan itibaren fiziki olarak adreslere postalanmayacak olup tamamen dijital ortam üzerinden sorgulanabilecek.

Gözler ÖSYM sonuç sayfasında! DGS 2026 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınavın sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

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