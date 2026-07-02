Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk onkolojisi ve nefroloji gibi hayati branşlarda hekim sayısının hızla azaldığını belirterek çözüm önerisi sundu: Bu kritik alanlarda çalışan hekimlere pozitif ayrımcılık yapılmalı.

Türkiye’de çocuk sağlığının en kritik alanlarında alarm zilleri çalıyor. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk kanseri, nefroloji ve nöroloji gibi yaşam kurtaran yan dallara ilginin hızla azaldığını belirterek “Bugün gerekli adımlar atılmazsa 5 yıl sonra bu alanlarda çok ciddi hekim açığı yaşayacağız” dedi.

Açıklanan 2026-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-YDUS) sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü olan çocuk yan dal uzmanlık kadrolarının çoğunun boş kaldığını belirterek “Bu yıl TUS’ta 118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti. Yenidoğan branşında 250 doktorluk kadro ise yalnızca yüzde 9’u doldu. Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15’i, çocuk acilin ise yüzde 16’sında doluluk görüldü. Benim de torunlarım var. Allah göstermesin, başlarına bu hastalıklardan biri gelse 5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulamayacağız” uyarısını yaptı.

5 yıl sonra çocuklara bakacak doktor kalmayabilir: Çocuk yoğun bakımda alarm!

İLGİ NEDEN AZALIYOR?

Prof. Dr. Kasapçopur genç doktorların bu branşlardan uzaklaşmasının en önemli seplerini şöyle sıraladı:

1. Ağır çalışma şartları ve malpraktis davaları: Özellikle yenidoğan branşı, alanın doğası gereği riskli bir bölüm. Mesela 500 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebeklerin tedavisinde tüm çabalara rağmen komplikasyon gelişebilir. Doktorların çabasına rağmen gelişebilen komplikasyonlar dava konusu olabiliyor. Çok yüklü tazminatlara mahkûm olabiliyorlar. Bu durum hekimleri bu alanlardan uzaklaştırıyor.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

YAN DAL UZMANI OLMAK İÇİN 17 YIL EĞİTİM

2. Bir diğer önemli sorun ise eğitim sürecinin uzunluğu. Bir doktorun çocuk yoğun bakım veya yenidoğan uzmanı olabilmesi için tıp eğitimi, uzmanlık, yan dal eğitimi ve üç ayrı zorunlu hizmetle birlikte yaklaşık 17 yılını bu mesleğe vermesi gerekiyor.

5 yıl sonra çocuklara bakacak doktor kalmayabilir: Çocuk yoğun bakımda alarm!

HER HASTAYA BAKAMIYOR

3. Üstelik bu zorlu eğitimin sonunda kritik branşlarda çalışan hekimler, ana branşlarında hasta bakamıyor. Bu durumlar genç hekimleri başka alanlara yöneltiyor. Bu sistem sürdürülebilir değil.

POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI

Prof. Dr. Kasapçopur, çözümün kritik branşlarda çalışan hekimlere pozitif ayrımcılık yapılmasından geçtiğini söyledi. Ücretlendirme, çalışma şartları ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Kasapçopur, “Çocukların hayatını kurtaran bu branşları cazip hâle getiremezsek, gelecekte çocuklarımız için en büyük sorun doktor bulmak olacak” uyarısında bulundu.

5 yıl sonra çocuklara bakacak doktor kalmayabilir: Çocuk yoğun bakımda alarm!

GENÇ HEKİMLER ÇOCUK HASTALIKLARINDAN UZAKLAŞTI!

YDUS yerleştirme sonuçlarında en çarpıcı tablo çocuk yoğun bakım ve yenidoğan branşlarında görülüyor. Haziran 2024 YDUS’ta çocuk yoğun bakımda açılan 26 kadronun 25’i dolarken, Mayıs 2026’da açılan 118 çocuk yoğun bakım kadrosunun sadece 5’i doldu, 113 kadro boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 4’e geriledi.

5 yıl sonra çocuklara bakacak doktor kalmayabilir: Çocuk yoğun bakımda alarm!

Benzer tablo yenidoğan (neonatoloji) yan dalında da yaşandı. Haziran 2024’te 31 kadronun 29’u dolarken, Mayıs 2026’da ise 250 yenidoğan uzmanlık kadrosunun sadece 22’sine yerleşme oldu. 228 kadro boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 9’a düştü.

Mayıs 2026 YDUS’ta çocuk hematoloji-onkoloji kadrolarının yalnızca yüzde 15’i, çocuk acil kadrolarının yüzde 16’sı, çocuk nefrolojisi kadrolarının ise yüzde 41’i dolabildi. Bir dönem tüm kadrolarını dolduran çocuk kardiyolojisi, gastroenterolojisi ve enfeksiyon hastalıklarında da doluluk oranları yüzde 55-67 seviyelerine kadar geriledi.

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