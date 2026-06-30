Norveç'te yapılan kapsamlı bir araştırma, bebeklerin en az altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesinin, ilerleyen yıllarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileri gösterme riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, anne sütünün çocukların uzun vadeli beyin gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çekici bulgular elde etti. Biological Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yalnızca anne sütüyle beslenme süresi uzadıkça çocuklarda DEHB belirtilerinin görülme olasılığı azalıyor. Uzmanlar, anne sütünün beyin gelişimi için kritik öneme sahip besin öğeleri içerdiğini ve bu etkinin koruyucu bir rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

37 BİN ANNE-ÇOCUK İNCELENDİ

Bergen Üniversitesi araştırmacıları, Norveç Anne, Baba ve Çocuk Kohort Çalışması kapsamında 37 bin 643 anne ve çocuğun verilerini inceledi. Araştırmada annelere, doğumdan sonraki ilk altı ayda bebeklerini ne kadar süre yalnızca anne sütüyle besledikleri, ne zaman mama kullandıkları ve ek gıdaya ne zaman başladıkları soruldu.

Ezber bozan ‘anne sütü’ araştırması! O hastalığın riskini azaltıyor, ilk 6 ay kritik önem taşıyor

Araştırmanın başyazarı psikiyatrist Dr. Berit Skretting Solberg, yalnızca anne sütüyle beslenme süresi altı aya kadar uzadıkça çocukların üç, beş ve sekiz yaşlarında gösterdiği DEHB belirtilerinin belirgin şekilde azaldığını söyledi. Bu ilişkinin hem kız hem de erkek çocuklarda görüldüğü, en güçlü etkinin ise üç ve beş yaşlarında gözlemlendiği belirtildi.

Araştırmacılar, yalnızca tam emzirmenin değil, tüm emzirme biçimlerinin koruyucu etki gösterdiğini, bu etkinin emzirmenin süresi ve yoğunluğu arttıkça güçlendiğini ifade etti. Ancak söz konusu ilişkinin kesin olarak doğrulanabilmesi için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğu da vurgulandı.

Ezber bozan ‘anne sütü’ araştırması! O hastalığın riskini azaltıyor, ilk 6 ay kritik önem taşıyor

EMZİRMENİN OLUMLU ETKİLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Çalışma, emzirmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyan araştırmalara bir yenisini ekledi. Daha önce ABD'de yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırma da emzirmenin bebek ölümlerini, enfeksiyonları, alerjileri ve hızlı kilo alımını azalttığını göstermişti.

DEHB TANILARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Öte yandan İngiltere'de DEHB tanılarındaki artış dikkat çekiyor. Son raporlara göre ülkede yaklaşık 750 bin çocuğun DEHB ile yaşadığı tahmin edilirken, 2018'den bu yana tanı sayılarında yaklaşık yüzde 25'lik artış yaşandı. Geçen yıl bir milyondan fazla çocuk ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirilirken, yaklaşık 550 bin çocuk ve yetişkin de değerlendirme sırası bekliyor.

Ezber bozan ‘anne sütü’ araştırması! O hastalığın riskini azaltıyor, ilk 6 ay kritik önem taşıyor

Bununla birlikte bazı uzmanlar, tanı sayılarındaki artışın hastalığın gerçek yaygınlığındaki yükselişten ziyade, ruhsal sıkıntıların daha fazla tıbbi tanıyla açıklanmasından kaynaklanabileceğini savunuyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların anne sütünün çocukluk çağındaki DEHB belirtilerine karşı kısmi bir koruma sağlayabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak bu etkinin nedenlerini netleştirmek ve kesin sonuçlara ulaşabilmek için yeni bilimsel araştırmaların yapılmasının gerekli olduğunun altını çiziyor.

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