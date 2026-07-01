Türkiye genelinde yaklaşık 1.500 anne ve çocuk üzerinde yapılan araştırma, iyot eksikliğinin düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle hamilelik dönemindeki bu mineralin eksikliğinin bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Çocuk sağlığını doğumdan önce etkileyen en önemli beslenme problemlerinden biri olan iyot eksikliği için Pediatrik Araştırmalar Derneğinden dikkat çeken uyarı geldi.

Türkiye genelinde yaklaşık 1.500 anne ve çocuğun değerlendirildiği araştırmada, her 4 anneden 3’ünde iyot eksikliği, yaklaşık dörtte birinde ise ağır iyot eksikliği saptandı. Bu annelerden dünyaya gelen bebeklerde doğar doğmaz yapılan tetkiklerde bebeklerin yaklaşık yarısında iyot eksikliği, dörtte birinde de ağır eksiklik bulundu.

Her 4 gebeden 3'ünde gizli tehlike! Gelecek nesillere iyot tehdidi

ZEKÂ SEVİYESİNİ ETKİLİYOR

İyotun tiroit hormonlarının üretimi için vazgeçilmez bir mineral olduğunu söyleyen Pediatrik Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, iyot eksikliğinin özellikle anne karnındaki bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişiminde hayati rol oynadığını ve ömür boyu çocuğun zekâ seviyesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Prof. Dr. Vural, Türkiye’de yıllar içinde okul başarılarının düştüğünü, toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir halk sağlığı problemi hâline geldiğini ifade etti.

Her 4 gebeden 3'ünde gizli tehlike! Gelecek nesillere iyot tehdidi

İYOT TAKVİYESİ ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığının demir takviyesini rutin uygulamalar içine almasından sonra demir eksikliği anemisinin toplumda azaldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Vural “Benzer bir uygulama iyot için de yapılmalıdır. Bu sebeple hamilelikte annelere, doğumdan sonra da bebeklere iyot takviyesinin rutin uygulamalar içine girmesini istiyoruz” diye konuştu.

Her 4 gebeden 3'ünde gizli tehlike! Gelecek nesillere iyot tehdidi

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Az uyuyanın endişesi daha çok oluyor

10 YILDA İYİLEŞME SAĞLANAMADI

İyot eksikliğinin önemli bir sonucu olan hipotiroidi rahatsızlığından dolayı yılda 100 bin guatr ameliyatı yapılıyor. Çeşitli çalışmalarda, Karadeniz Bölgesi’ndeki gebelerde yüzde 90’a yaklaşan iyot eksikliği tespit edilmişti. 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen iyot eksikliği konusunda iyileştirme sağlanamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası