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Az uyuyanın endişesi daha çok oluyor
Yeni bir araştırmaya göre gece çok geç saatlere kadar uyanık kalan kişilerin endişe seviyesi, erken yatanlara oranla daha yüksek bulundu.
Özetle DinleAz uyuyanın endişesi daha çok oluyor
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Sağlık 1 dk önce
Araştırmacılara göre gece kuşlarının daha fazla yalnızlık hissetmesi, uyku düzenlerinin sosyal çevreleriyle uyumsuzluğundan kaynaklanıyor ve bu durum endişeyi artırıyor.
- Araştırmacılar, gece kuşlarının daha fazla yalnızlık hissettiğini belirtiyor.
- Yalnızlık arttıkça endişenin de arttığı söyleniyor.
- Uyku düzeninin sosyal çevreyle uyumsuz olması, yalnızlık duygusunu artıran sebeplerden biri olarak gösteriliyor.
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Araştırmacılar bu durumun sebeplerinden birinin gece hissedilen yalnızlık duygusu olabileceğini söylüyor. Araştırmaya göre gece kuşları daha fazla yalnızlık hissediyor.
Yalnızlık arttıkça endişe de artıyor.
Uyku düzeninin sosyal çevreyle uyumsuz olması da yalnızlık duygusunu artırıyor.
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