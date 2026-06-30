Hakaret kitlesel harekete dönüştü! Hamam Böceği Partisi destekçileri Delhi’yi yaktı
Yüksek Mahkeme Başkanı'nın işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi Hindistan'da büyük tepki çekti. Sosyal medyada doğan "Hamam Böceği Halk Partisi", sınav skandalı ve işsizlik sorununa karşı binlerce genci sokaklara dökerken, protestoların sembolüne dönüştü.
- Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant'ın bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi ülkede bir harekete dönüştü.
- İnternet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.
- Hareket, tıp fakültelerine giriş sınavının sorularının sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilmesine karşı protestolar düzenliyor.
- Başkent Yeni Delhi'de başlayan gösteriler dokuz gündür sürüyor.
- "Hamam Böceği Halk Partisi" destekçileri, Eğitim Bakanı Pradhan'ı istifaya çağırıyor.
- Hareketin lideri Abhijeet Dipke, Bakan Pradhan istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini belirtti.
Hindistan’da Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant’ın iş bulamayan ve meslek edinemeyen bazı gençleri “hamam böceklerine” benzetmesi ülkede kitlesel bir harekete dönüştü. Özellikle “z kuşağı” internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan “Hamam Böceği Halk Partisi”, geniş destek görüyor.
Hindistan'da akılalmaz olay! Bankaya kardeşinin iskeletini götürdü
İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen sınavın, soruların sızdırıldığı iddiaları sebebiyle iptal edilmesine karşı protestolar düzenliyor. Sınav geçen hafta ikinci kez yapıldı. Başkent Yeni Delhi’de başlayan gösteriler, dokuz gündür sürüyor. “Hamam Böceği Halk Partisi” destekçileri de gösterilere katılarak Eğitim Bakanı Pradhan’ı istifaya çağırıyor.
İSTİFA GELENE KADAR DURMAYACAKLAR
Gösterilerin barışçıl atmosferini vurgulamak isteyen bazı eylemciler, görev başındaki polis memurlarına gül verdi. Bazı katılımcılar ise sınavında soruların “sızdırıldığı” iddialarına bebek beziyle göndermede bulundu. Hareketin lideri Abhijeet Dipke, Pradhan istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.