Yüksek Mahkeme Başkanı'nın işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi Hindistan'da büyük tepki çekti. Sosyal medyada doğan "Hamam Böceği Halk Partisi", sınav skandalı ve işsizlik sorununa karşı binlerce genci sokaklara dökerken, protestoların sembolüne dönüştü.

Hindistan’da Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant’ın iş bulamayan ve meslek edinemeyen bazı gençleri “hamam böceklerine” benzetmesi ülkede kitlesel bir harekete dönüştü. Özellikle “z kuşağı” internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan “Hamam Böceği Halk Partisi”, geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen sınavın, soruların sızdırıldığı iddiaları sebebiyle iptal edilmesine karşı protestolar düzenliyor. Sınav geçen hafta ikinci kez yapıldı. Başkent Yeni Delhi’de başlayan gösteriler, dokuz gündür sürüyor. “Hamam Böceği Halk Partisi” destekçileri de gösterilere katılarak Eğitim Bakanı Pradhan’ı istifaya çağırıyor.

İSTİFA GELENE KADAR DURMAYACAKLAR

Gösterilerin barışçıl atmosferini vurgulamak isteyen bazı eylemciler, görev başındaki polis memurlarına gül verdi. Bazı katılımcılar ise sınavında soruların “sızdırıldığı” iddialarına bebek beziyle göndermede bulundu. Hareketin lideri Abhijeet Dipke, Pradhan istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

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