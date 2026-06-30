Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel performansı da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, sıcak havalarda dikkat ve karar verme becerisinin zayıflayabileceğini belirterek, mümkünse önemli kararların serin saatlere bırakılması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye’ye geldi. Uzmanlar aşırı sıcaklarda mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunurken, önemli kararların sıcak havalarda alınmaması gerektiğini de söylüyor.

Araştırmaların özellikle uzun süreli sıcak maruziyetinin dikkat, konsantrasyon, çalışma belleği ve problem çözme performansında azalmaya yol açabileceğini gösterdiğini dile getiren Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Klinik Psikoloğu Zeynep Betül Alp, “Beyin, sıcak ortamda aynı anda hem bilişsel görevleri sürdürmeye hem de vücut ısısını dengelemeye çalışır. Bu durum bir anlamda sinir sisteminin kaynaklarını iki farklı göreve bölmesi anlamına gelir.

Sonuç olarak zihinsel performans düşebilir, hata yapma ihtimali artabilir ve karar verme süreçleri yavaşlayabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olan kişiler ve yoğun zihinsel performans gerektiren işlerde çalışanlar bu durumdan daha fazla etkilenebilir” dedi.

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