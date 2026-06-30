Uluslararası arenada kutuplaşmaların ve çatışmaların her geçen gün arttığı bir dönemde İzmir’in incisi Çeşme’de Çeşme Belediyesi sponsorluğunda ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle dev satranç organizasyonu hayata geçirildi.

29 Haziran’da başlayan organizasyon 5 Temmuz’a kadar devam edecek. 41 farklı satranç federasyonunun temsil edildiği bu tarihî buluşma, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda küresel bir barış platformu olarak öne çıkıyor.

SAVAŞAN ÜLKELER AYNI MASADA

Turnuvanın katılımcı listesi, organizasyonun sportif sınırları aşarak adeta bir Birleşmiş Milletler zirvesine dönüştüğünü gösteriyor. Turnuva direktörü ve organizatör Mehmet Sarısaç, “Bu turnuva, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden gelen sporcuları aynı masa etrafında buluşturdu. ABD, İran, İsrail, Suriye, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen sporcular, kendi aralarındaki siyasi gerilimleri bir kenara bırakıp satranç tahtasında dostça mücadele ediyorlar. Satranç, siyasi gerilimleri eriten ortak paydadır” diye konuştu.

1.100.000 TL PARA ÖDÜLÜ

Toplam 1.100.000 TL para ödülü dağıtılacak. Yaklaşık 1.000 sporcunun yanı sıra antrenörler, hakemler, aileler ve federasyon temsilcilerinin de Çeşme’ye gelmesiyle birlikte konaklama, yeme içme, ulaşım ve alışveriş başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik yaşanıyor. Satranç çevreleri, Çeşme Açık Satranç Turnuvası’nın her geçen yıl artan katılımcı ve ülke sayısıyla Avrupa’nın önde gelen organizasyonlarından biri hâline geldiğini belirtiyor.

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