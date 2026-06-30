Göğsündeki yanma sebebiyle hastaneye giden 67 yaşındaki Recep Yayın’ın hem kalp krizi geçirdiği hem de bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı. İki cerrahi ekip tek operasyonda hem kalbini hem de kanserini tedavi etti.

Uzun süredir kasığında ele gelen bir kitle, idrar yapmada güçlük ve bağdaş kuramama şikâyetleri yaşayan Recep Yayın, bu sıkıntılarını prostat rahatsızlığına bağladı.

Kanserden şüphelense de kesin bir teşhis konulamadı. Hastaneye gideceği günün sabahı ise göğsünde başlayan şiddetli yanma hayatını değiştirdi.

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Kalp kriziyle hastaneye sevk edilen yaşlı adama yapılan detaylı incelemede doktorlar sadece kalp damarlarındaki ciddi tıkanıklığı değil, kalın bağırsağını neredeyse tamamen tıkayan kanserli tümörü de tespit etti.

Kalp krizinin önüne geçmek için acil baypas yapılması gerekiyordu. Ancak tümör de tehlikeli bir durumdaydı. Bunun konsey kararıyla iki operasyonun aynı anda yapılmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket ve ekibi önce baypas yaptı, hemen ardından genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Varlık Erol ve ekibi kalın bağırsaktaki kanserli bölümü çıkararak Yayın’ı sağlığına kavuşturdu.

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