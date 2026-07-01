Türk çelik sektörü, Avrupa Birliği’nin (AB), çelik ithalatında bugün yürürlüğe girecek yeni kurallarına hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu, küresel çelik arzındaki artış ve ticaret sapmalarını gerekçe göstererek ithalat kurallarını sıkılaştırırken, Avrupa pazarına giriş şartlarını da yeniden şekillendiriyor.

Düzenleme kapsamında AB’nin gümrüksüz çelik ithalat kotası 18,3 milyon tona düşürülecek. Böylece mevcut sisteme göre kota hacminde yaklaşık yüzde 47’lik daralma yaşanacak. Kota aşımında uygulanan ilave vergi ise yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacak.

AB, söz konusu adımlarla yerli üreticilerini korumayı ve üçüncü ülkeler kaynaklı ticaret sapmalarını önlemeyi hedefliyor.

AB'nin yeni kuralları bugün başlıyor: Kota düşüyor, vergi yükseliyor

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlığını ise “eritme ve dökme” uygulaması oluşturuyor. Buna göre AB, ithal edilen çelik ürününün yalnızca hangi ülkeden geldiğine değil, çeliğin ilk kez hangi ülkede üretildiğine de bakacak. Avrupa Komisyonu bu kapsamda istişare süreci başlatırken, önümüzdeki iki yıl boyunca elde edilecek veriler doğrultusunda yeni değerlendirmeler yapacak. Komisyonun toplayacağı verilerin ilerleyen dönemde kota tahsislerinde de kullanılabileceğine işaret ediliyor.

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Amaç, üçüncü ülkelerde üretilen çeliğin farklı ülkeler üzerinden Avrupa pazarına yönlendirilmesini önlemek.

AB'nin yeni kuralları bugün başlıyor: Kota düşüyor, vergi yükseliyor

TÜRKİYE NEDEN ETKİLENECEK?

AB’deki değişiklikler Türk çelik sektörü açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’nin çelik ihracatında Avrupa Birliği ilk sırada yer alıyor.

Geçen yıl yaklaşık 19 milyon tonluk çelik ihracatının 7,9 milyon tonu AB ülkelerine gerçekleştirildi. Böylece toplam ihracatın yüzde 40’tan fazlası Avrupa pazarına yöneldi.

AB'nin yeni kuralları bugün başlıyor: Kota düşüyor, vergi yükseliyor

İtalya ve Romanya yaklaşık 1 milyar dolarlık demir-çelik ihracatıyla sektörün Avrupa’daki en büyük müşterileri konumunda bulundu.

Öte yandan geçen yıl Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı yaklaşık 17 milyon tona ulaştı. Dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasında yer alan Türkiye, bazı çelik ürünlerini ithal ederek bunları işliyor ve daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüyor.

Yeni sistemle birlikte Avrupa pazarına gönderilen çelik ürünlerinde üretimde kullanılan girdilerin ilk üretildiği ülke de takip edilecek. Bu nedenle Türk çelik üreticileri ve ihracatçıları tedarik zincirlerini daha ayrıntılı şekilde belgelendirmek zorunda kalacak.

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