Roma devri yapısı restore edildi: 1.900 yıllık Makedon Kulesi geleceğe taşınıyor
Roma döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 1.900 yıllık Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, restorasyon ve çevresindeki arkeolojik alan düzenlemelerinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Tarihi yapı, sergi alanları, panoramik seyir terası ve erişilebilir düzenlemeleriyle kentin yeni kültür ve ziyaret noktalarından biri olacak.
- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık üç sene süren çalışmalarla yapının restorasyonu ve arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirildi.
- Şehir tarihini anlatan sergi alanları, panoramik seyir terası ve engelli erişimine uygun düzenlemelerle kule, çağdaş müzecilik anlayışıyla bir kültür ve ziyaret noktası olarak hizmet verecek.
- Yapı, Romalılar tarafından 2. asırda savunma kulesi olarak inşa edildi ve Sultan Abdülaziz döneminde saat kulesine dönüştürüldü.
- Kule, 1953'te yaşanan depremde zarar görerek Osmanlı izlerini büyük ölçüde kaybetti.
Roma devrinden günümüze uzanan yaklaşık 1.900 yıllık Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, restore edilerek çevresindeki arkeolojik sahayla birlikte tekrar ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 sonunda başlatılan ve yaklaşık üç sene devam eden çalışmalarda yapının restorasyonu ile arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirildi.
ŞEHRE DEĞER KATACAK
Şehir tarihini anlatan sergi alanları kurulup panoramik seyir terası ile engelli erişimine uygun düzenlemeler yapılan kule, kültürel mirası çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturacak bir kültür ve ziyaret noktası olarak hizmet verecek.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne’nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak” ifadelerine yer verdi.
SAVUNMA KULESİ OLARAK YAPILMIŞTI
“Makedon Kulesi” olarak da bilinen yapı, Romalılar tarafından 2. asırda savunma kulesi olarak inşa edildi. Sultan Abdülaziz döneminde saat kulesine dönüştürülen bina, 1953’te yaşanan depremde zarar gördü. Böylece Osmanlı izlerini büyük ölçüde kaybetti.