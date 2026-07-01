Roma döneminden günümüze ulaşan yaklaşık 1.900 yıllık Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, restorasyon ve çevresindeki arkeolojik alan düzenlemelerinin ardından yeniden ziyarete açıldı. Tarihi yapı, sergi alanları, panoramik seyir terası ve erişilebilir düzenlemeleriyle kentin yeni kültür ve ziyaret noktalarından biri olacak.

Roma devrinden günümüze uzanan yaklaşık 1.900 yıllık Edirne Makedonya Eski Saat Kulesi, restore edilerek çevresindeki arkeolojik sahayla birlikte tekrar ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 sonunda başlatılan ve yaklaşık üç sene devam eden çalışmalarda yapının restorasyonu ile arkeolojik alanın kazı, konservasyon ve çevre düzenleme uygulamaları gerçekleştirildi.

ŞEHRE DEĞER KATACAK

Şehir tarihini anlatan sergi alanları kurulup panoramik seyir terası ile engelli erişimine uygun düzenlemeler yapılan kule, kültürel mirası çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturacak bir kültür ve ziyaret noktası olarak hizmet verecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne’nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak” ifadelerine yer verdi.

SAVUNMA KULESİ OLARAK YAPILMIŞTI

“Makedon Kulesi” olarak da bilinen yapı, Romalılar tarafından 2. asırda savunma kulesi olarak inşa edildi. Sultan Abdülaziz döneminde saat kulesine dönüştürülen bina, 1953’te yaşanan depremde zarar gördü. Böylece Osmanlı izlerini büyük ölçüde kaybetti.

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