Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , TÜİK'in açıkladığı istihdam verilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek; İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını uygulamaya devam edeceklerini dile getirirken, Yılmaz ise iş gücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesaplarından iş gücü ve istihdama yönelik önemli değerlendirmelerde bulundular.

MAYIS'TA İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken, işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

Mayısta istihdam arttı! Bakan Şimşekten istihdam mesajı

"İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

CUMHURBAŞKAN YARDIMCI YILMAZ'DA İSTİHDAM VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş, böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır." ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından, mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında iş gücüyle alakalı önemli detaylara değinen Yılmaz; "Küresel ekonomide zayıf talep koşulları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler üretim, yatırım ve istihdam görünümü açısından risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu zorlu konjonktürde, makroekonomik dengeleri güçlendiren politikalarımız, reel sektörün üretim kapasitesini koruyan desteklerimiz ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ile iş gücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam ediyoruz.

Mayısta istihdam arttı! Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmazdan önemli değerlendirmeler

Önümüzdeki dönemde gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve istihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

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