Hindistan hükümeti, dolandırıcılık ve kimliğe bürünme riskleri nedeniyle WhatsApp'ın ardından Telegram ve Signal'ın kullanıcı adı özelliğini de mercek altına aldı. Öte yandan yetkililer, Apple'ın henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro modeline ilişkin 'veri sızıntısı' iddiaları hakkında da soruşturma başlattı.

Hindistan hükümeti, mesajlaşma uygulamalarındaki kullanıcı adı (username) özelliğinin dolandırıcılık ve kimliğe bürünme vakalarına yol açabileceği endişesiyle Telegram ve Signal'dan açıklama istedi. Daha önce WhatsApp'ın aynı özelliğini ülkede kullanıma sunmasını durduran Yeni Delhi yönetimi, benzer uygulamaları diğer platformlar için de incelemeye aldı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Dubai merkezli Telegram ile ABD merkezli Signal'a resmi bildirim gönderdi. Bakanlık, platformlardan kullanıcı adı özelliğinin güvenlik açısından nasıl korunduğunu ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için hangi tedbirlerin uygulandığını açıklamalarını talep etti.

Haberde, Telegram'a gönderilen yazıda kullanıcı adı özelliğinin neden platformda bulunmaya devam etmesi gerektiğinin de sorulduğu aktarıldı.

WHATSAPP'A DA "BEKLEYİN" TALİMATI VERİLMİŞTİ

Hindistan hükümeti, hafta başında Meta bünyesindeki WhatsApp'tan da yeni kullanıcı adı özelliğini ülkede devreye almamasını istemişti. Yetkililer, Meta'dan üç gün içinde ayrıntılı açıklama talep ederken, değerlendirme süreci tamamlanıncaya kadar özelliğin kullanıma sunulmaması yönünde talimat verdi.

WhatsApp ise yaptığı açıklamada, yeni sistemde dolandırıcılık ve kimlik sahteciliğini önlemeye yönelik çeşitli güvenlik önlemlerinin bulunduğunu savundu.

Şirketin önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma sunmayı planladığı özellikle kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmak yerine kendilerine özel kullanıcı adlarıyla iletişim kurabilecek.

İPHONE 18 PRO İDDİALARI DA ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Sekreteri S. Krishnan, Apple'ın henüz tanıtılmayan iPhone 18 Pro modeline ait belgelerin sızdırıldığı iddialarına ilişkin de soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Krishnan, Apple'ın tedarikçilerinden Tata Electronics'te yaşandığı öne sürülen veri hırsızlığı iddialarına ilişkin soruya, "Olayı araştırıyoruz" cevabını verdi.

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