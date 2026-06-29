WhatsApp, kullanıcıların iletişim kurmak için telefon numarası paylaşmak zorunda kalmayacağı yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar yakında kendilerine özel kullanıcı adları oluşturarak mesajlaşabilecek.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Şirket, yakın zamanda hayata geçirilecek güncellemeyle kullanıcıların artık telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabileceğini açıkladı.

TELEFON NUMARASI PAYLAŞMAYA SON

Yeni sistemle birlikte WhatsApp kullanıcıları, kendilerine özel kullanıcı adları belirleyebilecek. Böylece kişiler, telefon numarası yerine kullanıcı adlarını paylaşarak başkalarıyla sohbet edebilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, özelliğin temel amacının "telefon numarasının gizliliğini korumak" olduğu belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların büyük grup sohbetlerine eklenmesi veya daha önce iletişim kurmadıkları kişi ya da işletmelere mesaj göndermesi gibi durumlarda telefon numaralarının otomatik olarak görünmeyeceği ifade edildi.

AFP'nin haberine göre WhatsApp, kullanıcı adları için herhangi bir genel arama rehberi oluşturulmayacağını ve kullanıcı önerileri sunulmayacağını da duyurdu. Buna göre, bir kişinin kendisine ulaşabilmesi için ilgili kullanıcı adını tam olarak bilmesi gerekecek.

HERKES İSTEDİĞİ ADI KULLANAMAYABİLİR

Meta'nın açıklamasına göre, WhatsApp dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu için bazı kullanıcılar istedikleri kullanıcı adını almakta zorlanabilir.

Kullanıcı adı rezervasyonlarının önümüzdeki aylarda kademeli olarak başlatılacağı ve kullanıcıların kendi ülkelerinde özellik aktif olduğunda uygulama üzerinden bilgilendirileceği belirtildi.

Öte yandan içerik üreticileri, küçük işletmeler ve kuruluşların, Meta'nın diğer platformları olan Facebook ve Instagram'da kullandıkları kullanıcı adlarını WhatsApp'ta da alabilecekleri açıklandı.

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