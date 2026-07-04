Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kanada ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, ticaret, güvenlik, savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliğinin artırılması vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, güvenlik, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlaması temennisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiği aktarıldı.

KANADA GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kanada Başbakanı Mark Carney'in 1 Temmuz Kanada Günü'nü de kutladı.

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