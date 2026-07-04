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Beşiktaş, Alexander Nübel için Bayern Münih ile masaya oturdu! İşte teklif edilen ücret
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı kaleci Alexander Nübel için Bayern Münih ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların Nübel için Alman ekibine yaptığı teklif netleşti.
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Spor az önce
Beşiktaş, yeni sezon kadrosu için file bekçisi Alexander Nübel ile anlaşmaya vardı ve Bayern Münih ile transfer görüşmelerine başladı.
- Beşiktaş, Bayern Münih'e Alexander Nübel için 5+5 milyon euro teklif etti.
- Alexander Nübel, geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak 49 maçta forma giydi.
- Nübel, bu maçlarda kalesinde 70 gol gördü.
- Deneyimli eldiven, 14 maçta kalesini gole kapadı.
Beşiktaş yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışamalarına aralıksız devam ediyor.
Siyah-beyazlılar kadronun kilit pozisyonu anlaşmaya vardığı file bekçisi Alexander Nübel için Bayern Münih ile pazarlığa başladı.
TEKLİF BELLİ OLDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nübel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Bayern Münih'e 5+5 milyon euro teklif etti.
14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Öte yandan geride bıraktığımız sezonda Stuttgart'ta kiralık forma giyen Nübel, toplam 49 maça çıktı ve kalesinde 70 gol gördü.
Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.
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