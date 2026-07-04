Beşiktaş, anlaşmaya vardığı kaleci Alexander Nübel için Bayern Münih ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların Nübel için Alman ekibine yaptığı teklif netleşti.

Beşiktaş yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışamalarına aralıksız devam ediyor.

Siyah-beyazlılar kadronun kilit pozisyonu anlaşmaya vardığı file bekçisi Alexander Nübel için Bayern Münih ile pazarlığa başladı.

Beşiktaş, Alexander Nübel için Bayern Münih ile masaya oturdu! İşte teklif edilen ücret

TEKLİF BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nübel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Bayern Münih'e 5+5 milyon euro teklif etti.

14 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Öte yandan geride bıraktığımız sezonda Stuttgart'ta kiralık forma giyen Nübel, toplam 49 maça çıktı ve kalesinde 70 gol gördü.

Deneyimli eldiven 14 maçta ise kalesini gole kapadı.

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