Cumhurbaşkanı, NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı’nı ağırlayacak. İki lider, KAAN’ın motoru, F-35 süreci, Suriye’deki gelişmeler ve Orta Doğu’yu kana bulayan İsrail’in durdurulması konularını ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılacağı kesinleşti. Trump’ın programı ve ziyaretine ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. ABD Başkanı Trump, 7 Temmuz’da başkentte olacak. Trump ziyaretine Anıtkabir ile başlayacak ve ardından da Beştepe’ye geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump’ı Beştepe’de resmî törenle karşılayacak. Donald Trump’ın makam aracına atlı birlikler eşlik edecek.

Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. İki ülke arasında başta “Millî Muharip Uçak KAAN’da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye’nin istikrarı ve İsrail saldırganlığının durdurulması” olmak üzere pek çok başlık masada olacak. Erdoğan ve Trump’ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

MONTAJI ANKARA’DA YAPILACAK

Donald Trump gelmeden önce yaklaşık bin kişilik bir ekip Türkiye’de olacak. Özel servis ajanları ve lojistik hazırlıklar için ekipler Ankara’ya gelecek. ABD Başkanı, her ülkeye olduğu gibi Türkiye’ye de özel araçlarını ve helikopterini getirecek. Onlardan biri Trump’ın makam aracı “The Beast” yani “Canavar”. Başkanlık helikopteri “Marine One” demonte olarak uçağa yüklenecek ve Ankara’da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak. Tüm süreç ABD gizli servisi ve Türk mevkidaşlarının koordinasyonunda yürütülecek.

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