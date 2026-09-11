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Eğitim

Öğrencilerin sırtındaki görünmez yüke dikkat! Çantada yüzde 10 sınırı

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Öğrencilerin sırtındaki görünmez yüke dikkat! Çantada yüzde 10 sınırı

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken eğitim uzmanları, okul çantalarının yanlış ve aşırı kullanımının çocuklarda ciddi kas-iskelet sistemi problemlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Uzmanlar, çanta ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10’unu geçmemesi gerektiğini belirtti. Doğru çanta seçimi ve kullanımının çocukların fiziksel sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, uygunsuz çanta kullanımının bel, boyun, sırt ve omuz ağrılarının yanı sıra kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşmaya sebep olabileceğini ifade etti.

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Uzmanlar, uzun süreli ve yanlış çanta kullanımının halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoz ve kamburluk olarak bilinen kifoz gibi çeşitli kas-iskelet sistemi sıkıntılarına da yol açabileceğini kaydetti.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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