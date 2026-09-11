Türkiye'nin farklı tarihî alanlarında yaz aylarında hız kazanan arkeolojik kazılarda içerisinde bitkilere dair dikkat çeken keşiflere imza atıldı.

Külhöyük’te yürütülen kazılarda, 4 bin yıllık bir Hitit kabının içinde bugün dünyada yalnızca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen “sevgi çiçeği”nin bilinen en eski tohum kalıntılarını tespit edildi. Böylece koruma altında bulunan ve 2019'da coğrafi işaret alan sevgi çiçeğinin binlerce yıl öncesine uzanan izleri ortaya çıkarılarak, Anadolu'nun zengin flora tarihine de yeni bir pencere açıldı.

Sevindiren keşifler! Sevgi çiçeği ve siyah incirin binlerce yıllık izleri

Keşif müjdesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyadan duyurdu.

Sevindiren keşifler! Sevgi çiçeği ve siyah incirin binlerce yıllık izleri

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan Andık Mağarası'ndaki kazılarda ise Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntılarına ulaşıldı. Keşfi anlatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Yalçıklı, şunları söyledi “Havran’ın önemli ürünlerinden biri, coğrafi işaret tescilli incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış hâlini bulduk. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan Karbon-14 testine göre milattan önce 6300 yılına tarihlendiği görüyoruz. Yani Havran'ın meşhur incirinin aslında Neolitik Dönem'den beri bölgede var olduğunu söyleyebiliriz. Beslenme için tabii ki birçok ürünü buluyoruz. Arpa, buğday, birçok ürünü saptadığımız tabakalarda ele geçiriyoruz ama incir çok iyi korumuş ve yani sayısı da oldukça fazla. Bir kenara yığılmış, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden biri."

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