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Ekonomi

İklimlendirme sektörünün yeni rotası trilyon $’lık pazar: Veri merkezi çözümünde üretim üssü olacağız

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İklimlendirme sektörünün yeni rotası trilyon $’lık pazar: Veri merkezi çözümünde üretim üssü olacağız

Kentsel dönüşüm ve konut yatırımlarıyla 20 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan iklimlendirme sektörü, trilyon dolarlık yatırım beklenen veri merkezlerine odaklandı. Systemair Türkiye, geliştirdiği soğutma çözümleriyle Türkiye’yi küresel veri merkezi iklimlendirme üssü haline getirmeyi hedefliyor.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Kentsel dönüşüm ve yeni konut yatırımlarıyla son yıllarda iklimlendirme sektörünün ekonomik büyüklüğü 20 milyar dolar seviyesine çıkarken, sektör trilyon dolarlık yatırım planı bulunan veri merkezlerine rotasını çevirdi.

İsveç merkezli havalandırma ekipmanları üreticisi Systemair’in Türkiye Genel Müdürü Derya Çuha “Grubun 13 ülkedeki AR-GE merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve Avrupa’da klima santrali pazar liderliğinde kilit bir üretim üssü konumunda bulunuyoruz. Dilovası’ndaki fabrikamızda geliştirdiğimiz veri merkezi soğutma cihazlarımız dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyoruz. Enerji verimliliği, güvenilirlik ve kritik operasyon koşullarına uygun olarak geliştirdiğimiz Fan-Wall çözümlerimizle, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası veri merkezi projelerinde de güçlü bir konuma ulaşıyoruz. Hedefimiz yalnızca artan veri merkezi yatırımlarından daha fazla pay almak değil; Türkiye’deki güçlü mühendislik, üretim ve proje yönetimi kabiliyetlerimizi kullanarak ülkemizi veri merkezi iklimlendirme çözümlerinde önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek” dedi.

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Systemair Group bünyesinde veri merkezi soğutma ürünlerini üreten tek merkez konumunda bulunduklarını belirten Derya Çuha “Veri merkezi ürünlerinin üretim ve mühendislik kabiliyetlerinin yanı sıra 365 Performance Centre’ın test altyapısıyla Türkiye, Group içerisinde veri merkezi çözümleri alanında bir Center of Excellence ve uluslararası hub olarak konumlanıyor. Türkiye’de geliştirilen ve üretilen veri merkezi soğutma çözümlerinin uluslararası referansları arasında Nordik bölgede Finlandiya, İzlanda ve İsveç, Batı Avrupa’da Hollanda, Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan bulunuyor” diye konuştu.

Türkiye’de de küçük bir veri merkezi kurduklarını anlatan Çuha, veri merkezlerinin etkisiyle ihracat payını yüzde 40’tan 50-55’e yükselteceklerini, veri merkezlerinin işlerinin yüzde 20’sinden 30’una çıkacağını söyledi.

VARDİYAYI ARTIRIYOR

Üreticilerin kapasitelerinin dolduğunu anlatan Çuha, tek vardiyanın yeterli olmadığını belirtti. Çuha “Bu yıl içinde ikinci vardiyaya çıkacağız. Daha büyük siparişler gelecek. 330 çalışanımız var, 370’e ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Systemair Group’un 7 yıl içinde cirosunu iki katına çıkarma hedefi bulunduğuna dikkat çeken Çuha, grubun cirosunun 1,3 milyar avro olduğunu, Türkiye’de ise bu yıl 55-60 milyon avro ciro beklediklerini, veri merkezi işlerinin etkisiyle yüzde 10 daha fazla büyüyeceklerini kaydetti.

25 ÜLKEYE İHRACAT

Halihazırda 25 ülkeye ihracat yapan Systemair Türkiye’nin özellikle Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde güçlü bir varlığa sahip olduğunu ve Avrupa’daki payını da kademeli olarak artırdığını vurgulayan Derya Çuha “İhracat için yeni pazar arayışlarımız sürüyor” diye konuştu.

Türkiye’nin sadece bölgesel değil küresel ölçekte de bir üretim ve ihracat üssü haline geldiğini kaydeden Çuha, şöyle konuştu: Enerji verimliliği, kentsel dönüşüm ve yeni konut yatırımlarının yanı sıra veri merkezleri ve sanayi yatırımlarının önümüzdeki dönemde sektörümüzün büyümesinde çok daha önemli bir paya sahip olacağını öngörüyoruz.

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