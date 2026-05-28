CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. Bahçeli’nin mutlak butlan kararı günü yağmur altında çekilen görüntüleri için kendisine "Hiç durmuyorsun, çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin" dediğini aktaran Özel, görüşmenin yalnızca bayram tebriği ve iyi niyet mesajları içerdiğini belirterek, “Gayet nazik bir telefondu” ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararı alındığı gün Genel Merkez'den ayrılıp yağmur altında yürüyen Özgür Özel'in görüntüleri çok konuşulmuştu.

Özel, birçok siyasi parti liderinden destek mesajları aldığını belirtirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını ve aralarında geçen konuşmanın detaylarını anlattı.

Bahçeli'den Özgür Özel'e telefon: Çok ıslandın, sağlığına dikkat et

BAHÇELİ: SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Sözcü'de yer alan habere göre görüşmenin oldukça samimi geçtiğini anlatan Özel, "Devlet Bey, 'Özgür Bey, genel başkanım' dedi. Sonra da 'Hiç durmuyorsun' dedi. Önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettiğini söyledi. 'Çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin' dedi" ifadelerini kullandı.

"GAYET NAZİK BİR TELEFONDU"

Bahçeli ile görüşmesinde siyasi gündeme ilişkin özel bir başlığın konuşulmadığını belirten Özel, "Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu" dedi.

