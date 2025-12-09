ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısı öncesinde yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarıyla dikkat çekiyor. Enflasyonun görece ılımlı seyrettiği iş gücü piyasasının zayıfladığı bir dönemde faiz indirimi beklentileri öne çıkarken Fed’in kararı için “kesin değil” mesajı gündemde kaldı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamaları ışığında "faiz ne olur" öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Aralık ayında yapılacak son para politikası toplantısı, küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in ekim ayındaki 25 baz puanlık indiriminden sonra gözler bu kez muhtemel yeni indirimlere çevrilmiş durumda. Analistlerin yorumu pozitif seyretse de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları soru işaretlerine neden oluyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Fed yılın son faiz toplantısına belirsizlik içinde giriyor. ABD’de eylül ve ekim ayına ilişkin önemli enflasyon ve istihdam verilerindeki gecikme Aralık ayı faiz kararını etkiledi. Bu durum, bazı üyeler tarafından ihtiyatlı bir davranış olarak yorumlanırken diğer üyeler iş gücü piyasasındaki zayıflığın faiz indirimini desteklediğini savunuyor. Analistlere göre, “faizlerin 25 baz puan daha düşürülmesi ancak kararın oy birliğiyle alınmama ihtimali” en muhtemel senaryo olarak öne çıkıyor.

Son veriler, istihdam tarafında da gerileme gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları düşerken özel sektör istihdamı kasım ayında 32 bin kişi azaldı. Fitch ve ING ekonomistleri, zayıflayan iş gücü piyasası göz önünde tutulursa Aralık’ta indirim ihtimalinin güçleneceğini belirtiyor. Fed içindeki “şahin” kanat ise tarife kaynaklı enflasyon riskinin henüz sona ermediğini savunuyor.

FED faiz kararı öncesi gündemde! Faiz ne olur? Powellın açıklamaları

JEROME POWELL'IN AÇIKLAMALARI

Fed Başkanı Jerome Powell, ekim ayındaki basın toplantısında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerine sert çıktı. Powell, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadeleriyle piyasaların kesin beklentilerine karşı uyardı.

Powell ayrıca, yüksek enflasyon riskinin devam ettiğini ancak iş gücü piyasasında aşağı yönlü risklerin belirginleştiğini söyledi. Bu nedenle politika duruşunun, denge gözetilerek yürütüldüğü üzerinde durdu.

Sıkça Sorulan Sorular FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed’in yılın son para politikası toplantısı 9-10 Aralık 2025’te yapılacak. Karar metni ve Powell’ın basın toplantısı aynı gün kamuoyuna duyurulacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası