Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık...

İstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fas uyruklu 20 yaşındaki kadın Beyoğlu'ndaki lüks rezidansta ölü bulundu. Olay günü yanında olan erkek arkadaşı görevlilere "Rahatsızlandı" deyip sırra kadem bastı. Şüpheli, Bursa'da yakalanırken ortaya çıkan kamera görüntülerinde olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olay 6 Eylül'de Beyoğlu'nda bir rezidansta yaşandı. Fas uyruklu 20 yaşındaki Jawhara Aboucheikh kaldığı dairede ölü bulundu. 

Rezidans çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kadının birlikte yaşadığı A.A'nın, olay günü güvenlik görevlilerine kız arkadaşının rahatsızlandığı, sağlık personeline haber verilmesini söyledikten sonra kaçtığını belirledi.

Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

BURSA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin rezidansın güvenlik ekiplerine bilgi verdikten sonra koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma: Cahillik yaptım29 Ekim resmi tatil mi? Geri sayım başladı, '28 Ekim yarım gün mü' diye aratılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi - 3. SayfaOtomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdiİmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma: Cahillik yaptım - 3. Sayfaİmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma...Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 3. SayfaAnneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulunduYıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdi - 3. SayfaYıllarca hapis yattı, uslanmadı!Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaKiralık araçta ölü halde bulundu!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü de can verdi - 3. SayfaFeci kazada 2 sürücü de can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...