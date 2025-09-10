İstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık...
Fas uyruklu 20 yaşındaki kadın Beyoğlu'ndaki lüks rezidansta ölü bulundu. Olay günü yanında olan erkek arkadaşı görevlilere "Rahatsızlandı" deyip sırra kadem bastı. Şüpheli, Bursa'da yakalanırken ortaya çıkan kamera görüntülerinde olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.
Olay 6 Eylül'de Beyoğlu'nda bir rezidansta yaşandı. Fas uyruklu 20 yaşındaki Jawhara Aboucheikh kaldığı dairede ölü bulundu.
Rezidans çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kadının birlikte yaşadığı A.A'nın, olay günü güvenlik görevlilerine kız arkadaşının rahatsızlandığı, sağlık personeline haber verilmesini söyledikten sonra kaçtığını belirledi.
Dairede yapılan incelemede ise uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
BURSA'DA YAKAYI ELE VERDİ
Bursa'nın Yıldırım ilçesine kaçtığı tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin rezidansın güvenlik ekiplerine bilgi verdikten sonra koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.