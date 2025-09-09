Gebze'de dehşet evi! Anne ve 5 yaşındaki kızı bıçaklanarak öldürüldü!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir daireden yayılan kötü koku üzerine polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yapılan incelemede 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin de üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddia edildi.

İlgili Haber İş yerindeki tartışma kavgaya dönüştü! Eski iş arkadaşını feci şekilde öldürdü

Olay, Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle daireye balkondan girdi. Anne ve kızının cansız bedenleri, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğu daha olduğu belirtilirken, yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamadığı kaydedildi. Anne ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.