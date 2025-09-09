İş yerindeki tartışma kavgaya dönüştü! Eski iş arkadaşını feci şekilde öldürdü

Kan donduran olay, Brooklyn’deki bir restoranın tuvaletinde yaşandı. Kısa süre önce işten çıkarılan 44 yaşındaki Wilber, ziyaret için gittiği dükkanda eski müdürü ve temizlik görevlisi olan Hector Reinoso Perez ile konuşmaya başladı.

KONUŞMA TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Wilber ile Hector’un konuşma sırasında anlaşmazlık yaşamaları üzerine, Hector oradan uzaklaşarak tuvaletleri temizlemeye gitti. Adamın arkasından tuvalete giden Wilber, 66 yaşındaki Perez’i karnından bıçakladı.

HASTANEDE HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın fark edilmesiyle bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edilirken, adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ikilinin arasına girmeye çalışan başka bir işçinin de yaralandığı kaydedildi.

Olayın ardından kısa süre içinde tutuklanan Wilber’in dün görülen davasında kefaletsiz tutuklu kalmasına karar verildi. Tartışmanın nedeni ise henüz bilinmiyor.