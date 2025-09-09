Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı

Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı
Çin, Wuhan, Termometre, Hastane, Can, Cisim, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde yaşayan bir kadın, 22 yıl boyunca kalçasına saplı halde olan termometre parçasıyla yaşadı. Olay, yaşadığı bisiklet kazasının ardından yapılan muayene sonucu ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’de yaşandı. İlkokul yıllarında yanlışlıkla bir termometrenin üzerine oturan Hu isimli kadına cam alet saplanarak battı. Olayın ardından yapılan muayenede cismin çıkarıldığı düşünüldü ancak yaklaşık 2 santimetrelik bir parçası derinin altında kaldı. 

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Mirror’un haberine göre, 22 yılın ardından bisiklet sürerken sakatlanan Hu’ya kaldırıldığı hastanede BT taraması yapıldı. Görüntülerde, kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görülürken, talihsiz kadın yaşadığı olay karşısında şoke oldu. 

Hayatının şokunu yaşadı! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı - 1. Resim

Geçmişte yaşadığı olayı anımsayan Hu, şu ifadelerle anlattı:

"Çıkardıklarında çok daha kısaydı. Ağlamaya başladım ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Bir kez daha röntgen çektiler, ancak bu sefer cam şeffaf olduğu için bir şey çıkmadı; sanırım o zaman taramada görünmedi.''

Doktorlar, termometrenin içinde cıva olmamasını büyük bir şans olarak değerlendirirken, cıvanın sızması durumunda ciddi zehirlenmelere ve hayati risklere yok açabileceği belirtildi. Kadına saplanan cisim başarılı bir operasyonla çıkarıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar güne yükselişle başladı! İşte kurda son durumHadise’den sürpriz karar! Kötü bir evlilik geçirdi, şimdi annelik yolunda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye–Ermenistan arasında yeni köprü: Sınırları açmaya hazırız! - DünyaYıllar sonra ilk kez 'Türkiye' dediler!İsrail Ordusu'ndan Gazze'de yeni tahliye emri! Gazzeliler sürgün ediliyor - Dünyaİsrail Ordusu'ndan yeni tahliye emri!Norveç'te yangın faciası! 4 genç feci şekilde can verdi - DünyaYangın felaketi! 4 genç kız feci şekilde can verdiKüresel Sumud Filosu'na Tunus'ta İHA saldırısı! Görgü tanıkları o anları Turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı - DünyaKüresel Sumud Filosu’na Tunus’ta saldırı düzenlendi!Pasifik'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - DünyaPasifik'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıİsrail Suriye'yi vurdu! Humus savaş uçakları tarafından bombalandı - Dünyaİsrail Suriye'yi vurdu! Humus bombalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...