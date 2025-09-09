Duyanlar kulaklarına inanamıyor! 22 yıl boyunca kalçasında termometreyle yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’de yaşandı. İlkokul yıllarında yanlışlıkla bir termometrenin üzerine oturan Hu isimli kadına cam alet saplanarak battı. Olayın ardından yapılan muayenede cismin çıkarıldığı düşünüldü ancak yaklaşık 2 santimetrelik bir parçası derinin altında kaldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Mirror’un haberine göre, 22 yılın ardından bisiklet sürerken sakatlanan Hu’ya kaldırıldığı hastanede BT taraması yapıldı. Görüntülerde, kırık parçanın pelvisinin arkasına sapladığı görülürken, talihsiz kadın yaşadığı olay karşısında şoke oldu.

Geçmişte yaşadığı olayı anımsayan Hu, şu ifadelerle anlattı:

"Çıkardıklarında çok daha kısaydı. Ağlamaya başladım ve bunun böyle olmaması gerektiğini söyledim. Bir kez daha röntgen çektiler, ancak bu sefer cam şeffaf olduğu için bir şey çıkmadı; sanırım o zaman taramada görünmedi.''

Doktorlar, termometrenin içinde cıva olmamasını büyük bir şans olarak değerlendirirken, cıvanın sızması durumunda ciddi zehirlenmelere ve hayati risklere yok açabileceği belirtildi. Kadına saplanan cisim başarılı bir operasyonla çıkarıldı.