CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal edilmesine yönelik “mutlak butlan” kararı piyasaları da etkiledi. Kararın ardından BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 6’yı aşarken, Borsa İstanbul’da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili görülen davada “mutlak butlan” kararı çıktı. Kararla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının yeniden göreve iade edileceği belirtildi.

Kararın piyasalara etkisi ise sert oldu. Satış baskısının hızla arttığı BIST 100 endeksinde kayıplar yüzde 6’nın üzerine çıkarken, Borsa İstanbul Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye alındığını açıkladı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

