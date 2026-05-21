EuroLeague'de Final Four bileti alamayan Panathinaikos'ta Başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrılması beklenirken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Panathinaikos'un Valencia Basket'e 3-2 kaybederek Atina'daki Final-Four'un dışında kalmasının ardından Ergin Ataman'ın geleceği merak konusu oldu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yunan basını, Panathinaikos'ta planlanan antrenmanın iptal edildiğini ve yaşanan gelişmeler sonrası Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının an meselesi olduğunu iddia etmişti. Ergin Ataman'ın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ergin Ataman - Dimitris Giannakopoulos

ATAMAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Instagram hesabından Panathinaikos'un 2024 EuroLeague şampiyonluğu sonrası Ergin Ataman'la birlikte çekilen fotoğrafı paylaşan Giannakopoulos, "Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes, takımımızı sevdiğini söylemeyi hak etmiyordur. Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var… Not: Bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bakın." sözleriyle Ataman'a destek çıktı.

Giannakopoulos'un bu sözleri, Ergin Ataman tartışmalarına yönelik tartışmalara doğrudan bir cevap olarak yorumlandı.

