Kira sertifikaları, özellikle katılım bankacılığına uygun yatırım araçları arasında öne çıkarken sahipliğe dayalı kira sertifikası (icara sukuk) modeli yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Getiri yapısı, işleyişi ve avantajları merak edilen bu finansal ürün yeniden gündemde.

Finans piyasalarında alternatif yatırım araçlarına yönelik ilgi artarken, sahipliğe dayalı kira sertifikası olarak bilinen icara sukuk modeli, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI (İCARA SUKUK) NEDİR?

Sahipliğe dayalı kira sertifikası, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve belirli bir varlık ya da hakkın finansmanına dayanan yatırım araçlarından biridir. Bu modelde yatırımcılar, ihraç edilen sertifikalar aracılığıyla ilgili varlığın gelirine ortak olur. Katılım bankacılığı ilkelerine uygun şekilde yapılandırılan bu sistemde faiz yerine kira geliri esas alınır.

İcara sukuk olarak da adlandırılan bu tür kira sertifikaları, genellikle gayrimenkul, altyapı yatırımları veya çeşitli ticari varlıklar olabilir. Varlık kiralama şirketi (VKŞ), bu varlığı devralarak kiraya verir ve elde edilen kira gelirleri sertifika sahiplerine payları oranında dağıtılır. Bu yapı sayesinde yatırımcılar, doğrudan varlığa dayalı bir gelir modeline dahil olur.

Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası (İcara Sukuk) nedir, nasıl kazandırır?

SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI NASIL KAZANDIRIR?

Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, yatırımcılara düzenli kira gelirine dayalı kazanç sunar. Bu kazançlar genellikle belirli dönemlerde kupon ödemeleri şeklinde yapılır ve sabit ya da değişken getiri yapısına sahip olabilir.

Ayrıca bu sertifikalar, ikinci el piyasada alım satıma açık olduğu için yatırımcıya likidite imkanı da sağlar. Yatırımcılar, ihtiyaç duymaları halinde sertifikalarını vade sonunu beklemeden nakde çevirebilir.

KİRA SERTİFİKASI FAİZ İÇERİR Mİ?

Kira sertifikaları faiz içermez. Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak kira geliri üzerinden kazanç sağlar.

