Akkuyu Nükleer Güç Santralinde denetim ağını 576 tesise çıkaran TSE, Türk firmalarının yüksek teknoloji gerektiren nükleer tedarik zincirine girmesini sağladı. Yürütülen sertifikasyon ve teknik kontrol faaliyetleriyle ekonomiye büyük bir yerli katkı sunuldu.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da yerli teknik kapasite ve sanayi katkısı büyüyor. Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) yürüttüğü yapı denetimi, uygunluk değerlendirme, sertifikasyon ve teknik kontrol faaliyetleri sayesinde projede ekonomiye yaklaşık 700 milyon dolarlık yerli katkı sağlandı.

TSE’nin Akkuyu sahasındaki denetim sorumluluğu ise 576 tesise ulaştı. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından 2022 yılında yetkilendirilen TSE, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde hem nükleer güvenlik açısından kritik yapılar hem de diğer tesislerde yapı denetimi faaliyetleri yürütüyor.

İlk aşamada 168 tesis için verilen görev, proje kapsamının genişlemesiyle birlikte 576 tesise yükseldi. Böylece santralin inşa sürecindeki teknik gözetim faaliyetlerinde yerli kapasite daha fazla rol almaya başladı. TSE, nükleer güvenlik açısından kritik öneme sahip 183 yapının denetimini de üstleniyor. Bu yapılar santralin güvenlik altyapısının temel unsurlarını oluştururken, denetim süreçleri Türk uzmanlar tarafından yürütülüyor.

Nükleer projede yerli kapasite büyüyor: Akkuyu’da 700 milyon dolarlık Türk imzası

TEKNİK DENETİMDE YÜKSELİŞ

Enstitünün görev alanı yalnızca inşaat aşamasıyla sınırlı değil. Akkuyu Nükleer AŞ ile yapılan sözleşme çerçevesinde santralin birinci ünitesine yönelik işletmeye alma denetimleri de başladı. TSE, bu süreçte devreye alma aşamasında gerçekleştirilen test, kontrol ve doğrulama faaliyetlerinin teknik gerekliliklere uygun yürütülüp yürütülmediğini denetliyor.

Böylece santralin üretime hazırlanma sürecindeki kritik aşamalarda da görev üstleniyor. TSE aynı zamanda Akkuyu’da kullanılacak ekipman ve malzemelerin uygunluk değerlendirme süreçlerinde de görevli.

Nükleer projede yerli kapasite büyüyor: Akkuyu’da 700 milyon dolarlık Türk imzası

Yerli üreticilerin nükleer projelerde kullanılacak ürünler için yetkilendirilmesi, test edilmesi ve belgelendirilmesi süreçlerini yürüten Enstitü, Türk firmalarının nükleer tedarik zincirine katılımını destekliyor.

Yerli üreticilere teknik doküman hazırlanması, test programlarının oluşturulması, ekipmanların tasarım ve sismik hesaplamaları ile standardizasyon çalışmalarında destek veren TSE, Akkuyu NGS Metal ve Teknik Kontrol Birimine de hizmet sunuyor. Böylece Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki teknik bilgi birikimi ve insan kaynağı kapasitesi güçlenirken, yerli firmaların yüksek teknoloji gerektiren nükleer tedarik zincirindeki payı da artıyor.

Nükleer projede yerli kapasite büyüyor: Akkuyu’da 700 milyon dolarlık Türk imzası

BAKAN BAYRAKTAR: İLK ELEKTRİK YIL SONUNDA ÜRETİLECEK

Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 1. ünitesinde, gerçek yakıt yüklemesinin bire bir provası olan 163 adet temsilî nükleer yakıt demetinin yerleştirilmesi işlemi beş günde başarıyla tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

Nükleer projede yerli kapasite büyüyor: Akkuyu’da 700 milyon dolarlık Türk imzası

Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri hâline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya’da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz.

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