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Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi abluka! Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor

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Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi abluka! Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor
Fotoğraf Başlığı Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi abluka! Bakan Çiftçi Gürcistana gidiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan organize suç örgütü üyelerinin iadesi ve uyuşturucu trafiğiyle mücadelede komşu ülkelerle iş birliğini güçlendirmek için yarın Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gidecek. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki üçlü mekanizmanın genişletilmesi ve Gürcistan’ın da sınır aşan suçlarla mücadeleye dahil edilmesi hedefleniyor.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü elebaşlarını bir bir Türkiye’ye getirmesinin ardından rotayı yurt dışındaki suç yapılanmalarına çevirdi. Organize suç ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Yunanistan ve Bulgaristan’la oluşturulan 3’lü mekanizmayı genişletmek ve iş birliğini diğer komşularla yaymak adını Bakan Çiftçi yarın Gürcistan’da olacak.

Bakan Çiftçi’nin göreve gelmesinin ardından yurt dışında bulunan suçlulara yönelik hızlanan iade süreci komşularla daha da genişletilecek. Suç örgütlerine ve uyuşturucu trafiğine hem yurt içinde hem de yurt dışında göz açtırmayan Bakan Çiftçi, organize suç ve uyuşturucu bataklığını Türkiye’de kurutmak adına ve sınır aşan suçlarla ortak mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Gürcistanlı mevkidaşı ile ortak basın açıklaması düzenleyerek kararlılık mesajı verecek.

BİR HAFTA İÇİNDE ÜÇ ÜLKEDEN İADE

Türkiye’de suç işleyerek yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmayan İçişleri Bakanlığı, uluslararası adli iş birliği neticesinde, organize suç şebekelerine yönelik darbe üstüne darbe indiriyor. Yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerini bir bir Türkiye'ye getirilmesi kararlılıkla sürdürülürken, geçtiğimiz günlerde aynı hafta içinde üç farklı ülkeden 4 organize suç örgütü elebaşının iadesi sağlandı. Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan başta olmak üzere yürütülen koordineli temaslar sonucu; suç örgütü elebaşları Türkiye'ye getirildi.

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TEMASLARIN ANA GÜNDEMİ ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU

Suç odaklarının sınır ötesindeki hareket alanını tamamen daraltmayı hedefleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu kapsamda ilk olarak yurt dışı temaslarını sıklaştıracak. İlk etapta Gürcistan’ta olacak Bakan Çiftçi, Tiflis'te gerçekleştirilecek üst düzey temaslarında, organize suç örgütlerinin yurt dışındaki lojistik ve finansal yapılanmaları ile uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadele görüşmede ana gündem maddesini oluşturacak. İki bakanın yapacağı görüşmelerde, organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine yurt dışında da göz açtırmayacak ortak mekanizmalar üzerinde durulacak.

ÜÇLÜ MEKANİZMAYA YENİ ÜLKELER

Sınır aşan suçlara karşı kurulan diplomatik güvenlik kalkanının etki alanı da genişletiliyor. Daha önce Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen üçlü mekanizma toplantılarında bölgesel iş birliği kapsamından sınır aşan suçlara karşı Gürcistan’da iş birliği kapsamına girerek alanın genişletilmesi planlanıyor.

Yeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi abluka! Bakan Çiftçi Gürcistana gidiyor
Başlık ResmiYeni nesil suç örgütlerine sınır ötesi abluka! Bakan Çiftçi Gürcistana gidiyor

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZLANIYOR

Bakan Çiftçi’nin göreve gelmesinin ardından organize suç örgütlerinin iadesi hızlanmıştı. Suçluların kaynağındaki yapılanmaları da dağıtmayı hedefleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucu ticareti ve sınır aşan organize suç şebekelerine sahada ve masada mücadeleye aralıksız devam ettirecek. İçişleri Bakanlığı suç odaklarının yurt dışındaki uzantılarını tamamen temizlemek adına diplomatik temaslarını ve sınır ötesi operasyonel iş birliklerini kararlılıkla sürdürecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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