FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu cezaevinde

İstanbul ve Muğla’da FETÖ/PDY’nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimlerin Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından 28 Ağustos’ta İstanbul’da 3, Muğla’da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Operasyon kapsamında adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyalin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Soruşturmada ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında bulunduğu belirlenen Yakup Aykın ile Temmuz 2026’da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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