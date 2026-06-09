Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 4’e yakın düşüşle 90 dolar seviyesinin altına geriledi. Fiyatlardaki geri çekilmede ABD-İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin iyimserlik ve Orta Doğu’da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli işlem piyasalarında düşüş eğilimini sürdürerek 90 doların altına indi. Gün içinde 89,61 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,92 değer kaybetti.

Dün 98,08 dolara kadar yükselen ve günü 94,25 dolardan kapatan Brent petrol, yeni işlem gününde sert bir geri çekilme yaşadı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrol de 86 dolar seviyelerinde işlem gördü.

DİPLOMATİK TEMASLAR ETKİLİ OLDU

Fiyatlardaki düşüşte, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların sonuç verebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Orta Doğu’da gerilimin daha fazla tırmanmayacağına dair piyasa öngörüleri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Ayrıca, küresel petrol piyasasında ilerleyen dönemde arz fazlası oluşabileceğine yönelik beklentilerin yatırımcılar tarafından fiyatlanmaya başlaması da düşüşü destekleyen bir diğer unsur oldu.

'TANSİYON DÜŞECEK' SİNYALLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin olumlu açıklamaları da piyasalarda yakından takip edildi. Trump, sürecin “çok iyi” ilerlediğini belirterek önümüzdeki haftalara işaret etti.

Bölgede tansiyonun düşebileceğine yönelik bir diğer sinyal ise İsrail ordusunun güvenlik kısıtlamalarının büyük bölümünü kaldırdığını açıklaması oldu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın, İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen temaslara ilişkin açıklamaları da piyasalardaki iyimserliği artırdı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin aynı zamanda ABD’de enflasyon baskılarının hafiflemesi ve Fed’in faiz indirimine yönelik adımlar atabileceği beklentileriyle de ilişkilendirildiğini belirtiyor.

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