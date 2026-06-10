Gaziantep’te düzenlenen Türkiye–Suriye Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında bankacılık, ticaret ve ulaşım alanlarında yeni iş birliği adımlarının atıldığını belirterek ticaret hacminin kısa vadede 5 milyar dolara, uzun vadede ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

YILMAZ BİLGEN/ GAZİANTEP- Suriye’de normalleşmenin ardından ekonomik ilişkilerde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye ile bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapıldığını, Türk bankalarının Suriye’de şubeler açması konusunda mutabık kalındığını ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Suriye’de bankacılık mevzuatıyla ilgili değişim çalışmaları yapılıyor, merkez bankalarımız karşılıklı görüşüyorlar, Suriye millî parasının basılması noktasında temaslar devam ediyor” dedi.

Gaziantep’te AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep etkinliğinde konuşan Bolat, zirve kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile birlikte ‘Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar’ başlıklı panelde yaptığı konuşmada iki ülke arasında ticaret hacminde hızlı bir yükseliş olduğunu söyledi.

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Bolat “İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 3,7 milyar dolar oldu. Suriye’nin inşa ve rehabilitasyon sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünlerde gerekli tedarikleri sağladık. Suriye’nin sanayi ve tarımının gelişmesiyle karşılıklı ticaret hacmi artacaktır. İki yıllık bir perspektifte hedefimiz 5 milyar dolar yıllık dış ticaret hacmine ulaşmak.

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Türk bankaları Suriye’de şubeler açacak

Türkiye ile Suriye arasında 2030’lu yılların başlarında da 10 milyar dolar ticarete ulaşmak hayal olmayacaktır, bunu hedef olarak belirledik” diye konuştu.

Bakan Bolat bu hedefler için çalıştıklarını belirtirken “İskenderun-Lazkiye feribot seferleri yakında başlıyor. İslâhiye’den yeni bir kapı açılacak. Yine daha önce PKK işgalinde olan bölgelerden de gümrük kapılarının açılması ile ilgili girişimler başladı. Biz hazırız. Gaziantep’te birkaç gün içerisinde konsolosluk hizmete giriyor. Bu dostluğun alışverişe dönüşmesi Suriye ve Türkiye’den de ibaret kalmayacak. Türkiye’nin Suriye’de Türkçe konuşan 4 milyon elçisi var. Hicaz Demir Yolu ve attığımız adımlarla Suriye üzerinden Suudi Arabistan’a uzanan koridor inşa ettik. Basra Kalkınma Yolu ile birlikte düşündüğümüzde önümüzde gerçek manada eşsiz fırsat pencerelerinin açıldığını görebiliriz” dedi.

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Türk bankaları Suriye’de şubeler açacak

Zirveye katılan Gaziantep Valisi Kemal Ceber, Halep’i Gaziantep’den ayrı düşünmediklerini, iki şehrin sadece sınır komşusu değil, her açıdan kader ortağı olduğunu söylerken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Bize ‘Emevi Camii’nde şükür secdesi edeceğiz’ diye yol gösteren liderimiz Erdoğan öncülüğünde inşallah Gazze’de de şükür secdesi yapacağız. Halep için her türlü fedakarlığa hazırız” ifadesini kullandı. Toplantıda konuşan Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ise “Suriye kısa sürede ciddi mesafe kat etti. Şimdi yeni bir seferberlik başlattılar. Bu yeniden yapılanma döneminde Türkiye’nin rolü çok önemli. Güvenlik boyutunda önemli mesafe alındı. Yatırım için şartlar olgunlaştı. Yeni sürprizlere hazır olun” dedi.

"SURİYE SİZİN DE VATANINIZ"

Suriye Ticaret Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar da konuşmasında “14 yıl boyunca siz bize sığınak, ensar oldunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayız. Şu an her alanda yatırım fırsatları olan bir ülkeyiz. Elbette birçok ülke bizimle iş birliği yapmak istiyor. Ancak Türkiye bize salt menfaat saikiyle yaklaşmıyor. Artık Suriye sizin de vatanınız. Şimdi ‘ensar’ olma sırası bizde. Türkiye ve Suriye her açıdan etle tırnak gibi. Suriye’nin zor zamanında birkikte eza çektik. Şimdi devrim oldu ve nimeti de birlikte paylaşacağız. Aramızda güven sorunu yok” beyanında bulundu.





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