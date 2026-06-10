Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin alım gücü azalırken, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. Emeklilerin daha yüksek kazanç elde edebilmesi için promosyon kampanyalarını dikkatle takip etmesi ve en avantajlı seçeneği değerlendirmesi gerekiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli promosyonlarındaki büyük yarışı köşesine taşıdı ve en yüksek kazancı elde etmenin yollarını tek tek anlattı.

Dokuz yıl önce SGK ile bankacılık sektörü arasında akdedilen ilk 'promosyon protokolü'nün, emeklilik hayatında yepyeni bir mali dönemin kapısını araladığını belirten Karakaş, "Kurumdan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü aylığı veya dul ve yetim geliri alan her bir vatandaşımız, hukuken tanınan bu haktan kendi iradeleri ve talepleri doğrultusunda tam manasıyla istifade edebilmektedir" ifadelerini kullandı.

PROMOSYON YARIŞINDA KIRAN KIRANA REKABET Karakaş, yazısının devamında şunları kaydetti: "Temmuz ayına sayılı günler kala, bankacılık sektöründe emekli maaşlarını kendi bünyelerine katma yarışı âdeta bir pazar cengine dönüşmüştür. Günümüz itibarıyla, rekabetin geldiği raddede bir katılım bankası, emeklinin aldığı maaş tutarına göre 25.000 TL’ye varan ana promosyon taahhüt etmektedir. Bununla da yetinmeyerek, maaş tutarından tamamen bağımsız olarak sağladığı 15.000 TL’lik ek avantajlar ile toplam kazanç tutarını 40.000 TL gibi muazzam bir seviyeye ulaştırmıştır. Bu tablo, finans dünyasının emekli sermayesine verdiği ehemmiyetin açık bir nişanesidir. Peki, bu yarış burada nihayete erer mi yoksa daha yüksek tutarların gelmesi kabil midir? Bankaların en büyük gayesi, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak oluşturmak, yeni müşteriler kazanmak ve bu vesileyle emekli maaşlarını olabildiğince uzun süre kendi sistemlerinde tutmaktır. Bu stratejik hedef doğrultusunda, emekli maaşlarının zamlandığı ocak ve temmuz dönemleri en kritik dönemeçler olarak kabul edilir.

HESAP TAŞIMA İŞLEMİNDE ACELE EDİLMEMELİ 2026/Temmuz ayından itibaren emeklilerimizin maaşlarına yansıtılacak yeni zam oranlarına paralel olarak, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden yukarı yönlü güncellemeleri güçlü bir ihtimal dâhilindedir. Dolayısıyla, basiretli bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetinde olan emeklilerimizin hesap taşıma hususunda fevri davranmaması, temmuz ayındaki nihai zammı ve bankaların buna reaksiyon olarak geliştireceği yeni hamleleri beklemesi kendi lehlerine olacaktır. "Acele işe şeytan karışır" fehvasınca, beklemek bazen en büyük kazancın anahtarıdır.

SADECE NAKİT TUTARA ODAKLANMAK YANILTICI OLABİLİR Promosyon mukavelesi imzalanırken sadece peşin ödenen nakit tutara odaklanmak, büyük resmi görmeyi engelleyebilir. Emeklilerimiz, bankaların nakit ödemelerinin yanı sıra sunduğu şu ek avantajları da teraziye koymalıdır: Düşük ve avantajlı faiz oranlarına sahip ucuz kredi imkânları,

Alışverişlerde harcanabilecek yüksek para puanlar ve bonuslar,

EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinden muafiyet sağlayan muamele kolaylıkları,

Hesap işletim ücreti muafiyetleri ve diğer yan haklar.

PROMOSYON TUTARI NASIL HESAPLANIYOR? Bankalar, ödeyecekleri asgari promosyon miktarını yasal olarak emekli aylığının net tutarına göre belirlenmiş kademelere göre hesaplamaktadır. Ancak serbest piyasa koşullarında bankalar, bu asgari taban tutarların çok üzerinde kampanya ödemeleri yapabilmektedir. Hâliyle, yüksek maaş alan emeklilerimiz promosyon yarışında nispeten daha avantajlı bir konumda yer almaktadır. Hesaplamanın usul ve esaslarına dair bilinmesi gereken en can alıcı detaylar şunlardır: Promosyon ödemesi, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak ifa edilir.

Ödeme, SGK’nın emekli maaşını ilgili bankaya göndermesi ve "Promosyon Taahhütnamesinin" karşılıklı imzalanmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde hesaba aktarılır.

Net maaş hesaplanırken, üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülür; bu yasal kesintilerin dışındaki diğer hususlar promosyon matrahını etkilemez.

Hak sahibi olan yetimler, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın bu haktan müstakilen yararlanabilirler. Velayet altındaki çocukların promosyonu yasal velisine ödenirken; velayet altında olmayan reşit çocuklara herhangi bir ek taahhütname şartı aranmaksızın doğrudan doğruya ödeme yapılır.

BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER İÇİN HUKUKİ ENGELLER Mevcut düzenlemelere göre promosyon hakkından tam manasıyla yararlanabilmek için emekli aylığının 3 yıl (36 ay) boyunca aynı bankadan kesintisiz olarak alınacağına dair taahhüt verilmesi ve taahhütnamenin imzalanması şarttır. Ancak bu 3 yıllık süre bir pranga değildir. Taahhüt süre dolmadan daha avantajlı bir bankaya geçmek isteyen emeklilerimiz, aldıkları promosyonun kalan süreye isabet eden kısmını kıstelyevm (oran-orantı) usulüyle iade ederek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Maaş taşıma talebi, hak sahibi tarafından şahsen banka şubelerine gidilerek yapılabileceği gibi, ATM’lerden ya da e-Devlet kapısı üzerinden de saniyeler içinde otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

MAAŞ TAŞIMAYA ENGEL TEŞKİL EDEN DURUMLAR: Emekli maaşı karşılığında kredi (kredili mevduat hesabı dahil-kullanılmasa bile) çekilmiş olması banka değişikliğini engeller. Kredi kartı hariçtir.

Kendi rızasıyla imzalanmış virman, takas, mahsup talimatı veya benzeri taahhütler bulunmamalıdır.

Bankacılık işlemleriyle ilgili herhangi bir sorun olmamalıdır. Emekli olmadan önce çekilen krediler banka değişikliğine engel teşkil etmez. Ancak kredi sözleşmesinde banka değişikliğini kısıtlayan özel maddeler bulunabilir. Otomatik ödeme talimatları, aylık taahhütleri, kredi risk değerlendirmeleri gibi bankayla yapılan özel anlaşmalar SGK’yı bağlamamaktadır. Bu tür şartlar tamamen banka ile emekli arasındaki sözleşmeye bağlıdır.

HASILIKELAM: Günümüzün çetin ekonomik şartlarında, bankaların sunduğu promosyonlar bir lütuf değil, emeklimizin hakkı olan bir kazanımdır. Haklarınızı tam manasıyla bilmek, basiretle hareket etmek ve serbest piyasanın sunduğu imkânları akıl süzgecinden geçirerek doğru adımı atmak sizin elinizdedir. Unutmayınız; bilinçli bir tüketici olarak göstereceğiniz küçük bir dikkat ve sabır, bütçenize çok daha büyük bir kazanç olarak geri dönecektir. İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

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