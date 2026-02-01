Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin, Al Ittihad'ın Al-Najma maçı kadrosundan kendi isteğiyle çıkarıldığı iddia edildi. Kulüp, oyuncunun sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı bilgisine yer verirken son antrenmanda takımla birlikte çalışması kafa karışıklığına neden oldu.

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya sağlayan N'Golo Kante, Al Ittihad'ın Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Najma ile karşılaşacağı maçın kadrosunda yer almadı.

KADRODA YER ALMAK İSTEMEDİ

Al Ittihad'ın kamp kadrosunda yer alan N'Golo Kante, Al-Najma maçı öncesi yönetime sarı lacivertli takıma gitme isteğini yineledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al-Najma karşılaşmasında oynamak istemediğini belirten Fransız yıldız, maç kadrosundan çıkarıldı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, kulübü Al Ittihad ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Kante, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Maça çıkmadı

AL ITTİHAD 'SAKATLIK' DEDİ

Al Ittihad Kulübü ise N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Öte yandan, N'Golo Kante, maç öncesi yapılan son antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

N’Golo Kante, Al-Ittihad formasıyla bu sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı

