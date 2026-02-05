Karaciğer nakli sonrası yoğun bakımdan çıkan Ufuk Özkan, kendisine destek olan sevenlerine teşekkür ederek “Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu” dedi. Başarılı geçen operasyonun ardından Özkan’ın ve donörü Salih Kıvırcık’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Öte yandan ünlü oyuncunun 11 saat süren zorlu operasyon sonrası ilk fotoğrafını ağabeyi paylaştı.

Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bıraktı. Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, pazartesi günü 11 saat süren zorlu bir ameliyatla hayata tutundu.

11 saatlik nakil sonrası ilk kare! Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıktı

Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

“SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU”

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

