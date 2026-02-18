Türkiye’nin en büyük ihracat örgütlerinden biri olan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçime gidiyor. Sektörün önde gelen sanayicilerinden Vefa İbrahim Aracı, başkanlığa aday oldu. Adaylığını “kimyada birlik zamanı” mesajıyla duyuran Aracı, seçilirse sektörü yüksek katma değere yönlendireceklerini vadetti.

Aracı, "Kimya sektörü 16 alt sektörüyle büyük bir bütün oluşturuyor. Küresel rekabetin geldiği noktada firmalar kadar sektörel organizasyonların da güçlü olması gerekiyor. İhracat stratejilerinin alt sektör bazında ele alınması, GTİP düzeyinde doğru analizlerin yapılması ve katma değer potansiyeli yüksek alanlara odaklanılması önümüzdeki dönemin belirleyici başlıklarıdır. Özellikle ana kimyasallarda yüksek ithalat ihtiyacı, cari denge üzerinde belirgin bir yük oluşturmaktadır. Bu tablo, üretim kabiliyetimizin ve yatırım ortamımızın bütüncül bir bakışla ele alınmasını zorunlu kılıyor. Bu çerçevede; cari açığa doğrudan etki eden ana kimyasal ürün gruplarında yurt içi üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırım teşviklerinin, ilgili Bakanlıklarımız nezdinde gündemde tutulması ve bu sürecin sektör adına yakından takip edilmesi, İKMİB’in sorumluluk alanlarından biri olacaktır” diye konuştu.

İKMİB Başkanlığına seçilmesi halinde izleyeceği yol haritasını açıklayan V. İbrahim Aracı, alt sektör bazlı ihracat stratejileri hazırlayacaklarını, yüksek katma değerli ürün gruplarına odaklanan bir ihracat yaklaşımının güçlendireceklerini söyledi.

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin yalnızca bir uyum süreci değil, firmalar için doğrudan rekabet avantajı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Aracı, ölçmeye ve doğru veriye dayalı bir yönetim anlayışının İKMİB bünyesinde kurumsallaştırılacağını kaydederek şunları söyledi: "Sektör içi iletişimin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının sistematik hale getirilmesi ve Kimya Teknoloji Merkezi’nin daha etkin ve görünür bir yapıya kavuşturulması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ana kimyasallarda yerli üretimi artıracak yatırım ortamının desteklenmesi sektör açısından stratejik önem taşıyor. ‘Kimyada Birlik Zamanı’ ifadesi bir slogan değil, yeni bir çalışma kültürünü temsil ediyor. Süreci kapsayıcı, güven veren ve ortak aklı merkeze alan bir anlayışla yürüteceğiz."

Aracı'nın adaylık toplantısına; İKMİB Başkanı Adil Pelister, ZÜCDER Başkanı Burak Önder, MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, BOSAD Başkanı Kenan Baytaş, PAGDER Başkanı Kenan Benliler, PLAT Başkanı İmer Özer, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, SÜRDER Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dinç, EVSİD Başkanı Talha Özger, İSTOÇ Başkanı Öner Yüksel, İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acar, ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Altuntaş, Gebze Plastik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koray Kantarcı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İlaçtan plastiğe, kozmetikten yapı kimyasallarına kadar geniş bir üretim alanını kapsayan ve 8 bini aşkın firmayı temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türk kimya sektörünün en güçlü kurumsal yapılarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya, 2025 yılında 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak toplam ihracattan yüzde 13,5 pay aldı ve 238 ülke ile bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

