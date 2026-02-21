Gözler Haziran’daki NATO Zirvesi’ne çevrildi. ABD basınına göre, Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Karadeniz hattında yeni bir LNG anlaşması önermeye hazırlanıyor. Enerji dengelerini değiştirebilecek plan Ankara’nın onayına bağlı.

ABD’nin önde gelen ve Washington’da Kongre ile Beyaz Saray çevrelerinde etkili analizleriyle bilinen düşünce kuruluşlarından Atlantic Council’den Karadeniz’e ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Karadeniz üzerinden LNG geçişine ilişkin bir öneri sunabilir.

Analizde, "Trump, Haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde Washington, Ankara ve Kiev arasında Ukrayna'ya LNG ihracatını serbestleştirmek için üçlü bir anlaşma imzalayabilir" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'daki iki limana Rusya'nın düzenlediği belirtilen saldırılarda üç Türk gemisi hasar görmüştü.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri de Rusya’nın gölge petrol tanker filosunu tarafından zaman zaman hedef alınmıştı.

Beyaz Saray’da Trump’a sunulan raporda, ABD ve Avrupa’nın Rusya’nın enerji ihracatını hedef alan adımlarının Moskova’nın satış ve gelir kapasitesini daralttığı aktarıldı. ABD LNG’sinin devreye alınması halinde ise enerji rekabetinin daha da yoğunlaşacağı kaydedildi.

"SADECE ERDOĞAN KARAR VERİR"

Atlantic Council analizinde, Montrö Sözleşmesi ile Lozan’da getirilen Boğazlar bölgesinin askerden arındırılmış statüsünün sona erdiği ve Boğazlar üzerindeki kontrolün tamamen Türkiye’ye bırakıldığına dikkat çekildi.

Yazıda, Türk Boğazları’ndan büyük ölçekli LNG tankerlerinin geçişine ilişkin kararın Türkiye’nin yetkisinde olduğu vurgulandı. "Boğaz geçişleri konusunda nihai karar Ankara’ya aittir" değerlendirmesine yer verildi.

Washington’ın da bu gerçeğin farkında olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı olmadan mevcut uygulamalarda değişiklik yapılamayacağı kaydedildi. "Washington, Kiev ve Ankara arasında sağlanacak bir mutabakat olmadan transit rejim değişmez" ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE-ABD ENERJİ ORTAKLIĞI NÜKLEER VE DOĞAL GAZ ANLAŞMALARIYLA DERİNLEŞİYOR"

Uzmanlara göre, ABD ve Türkiye arasında imzalanan stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı ile iki ülkenin nükleer enerji alanında sivil amaçlı teknolojik ve düzenleyici işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte BOTAŞ ile ABD'li bir LNG ihracatçısı arasında imzalanan uzun vadeli anlaşmayla Türkiye, 2026'dan itibaren yılda yaklaşık 4 milyar metreküp ABD LNG'si tedarik edecek.

"Türkiye LNG altyapı projelerinde rol üstlenebilir. Böylece Karadeniz’de istikrarın garantörü konumunu güçlendirebilir" diyen yazar, "LNG bir emtiadan daha fazlası olabilir. Barış için stratejik bir varlık haline gelebilir" değerlendirmesine yer verdi.

