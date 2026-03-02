Kaydet

İstanbul Kağıthane’de el freni çekilmeyen hafriyat kamyonunu durdurmaya çalışan şoför Selçuk Aydın, aracın çarpması sonucu 4 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, rampadan kaymaya başlayan kamyonun elektrik direğine ve korkuluklara çarptığı, bu sırada araca binmeye çalışan sürücünün dengesini kaybederek aşağı düştüğü görüldü. Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

