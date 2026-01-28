Cuma günü saat 14.00'ü işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Heyecan dorukta, geri sayım sürüyor!" ifadelerini kullandı. Gizemli paylaşımlar, ulaştırma ve haberleşme alanında yeni bir gelişmeye dair müjde sinyali verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından art arda heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Belediyede skandal! Başkan yardımcısının yaptığı kaçak inşaata yıkım kararı

GÖZLER CUMA SAAT 14.00'TE

Cuma gününü işaret eden Uraloğlu, ilk paylaşımında "Yollarla kenetlenen gönüller, yatırımlarla şahlanan Türkiye. Hayırlı, uğurlu olsun. 30 Ocak Cuma saat 14.00" ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu'ndan art arda heyecanlandıran paylaşımlar! Gözler cuma günü saat 14.00'te

"HEYECAN DORUKTA"

Dün akşam bir paylaşım daha yapan Bakan, "Bu menzilin varışı Türkiye’nin ulaştığı yeni bir şahlanış noktasına açılıyor; heyecan dorukta, geri sayım sürüyor!" dedi.

Açıklanacak konuya dair birçok tahminde bulunulurken Bakanlık kaynaklarından henüz duyurunun içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası