Uraloğlu'ndan art arda heyecanlandıran paylaşımlar! Gözler cuma günü saat 14.00'te
Cuma günü saat 14.00'ü işaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Heyecan dorukta, geri sayım sürüyor!" ifadelerini kullandı. Gizemli paylaşımlar, ulaştırma ve haberleşme alanında yeni bir gelişmeye dair müjde sinyali verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden Cuma günü saat 14.00'te Türkiye'nin yatırım ve ulaştırmada yeni bir şahlanış noktasına dair önemli bir duyuru yapılacağını ima etti.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyecanlandıran sosyal medya paylaşımları yaptı.
- Bakan, Cuma günü saat 14.00'te önemli bir duyuru yapılacağını işaret etti.
- Paylaşımlarda "yatırımlarla şahlanan Türkiye" ve "yeni bir şahlanış noktası" ifadeleri kullanıldı.
- Duyurunun içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖZLER CUMA SAAT 14.00'TE
Cuma gününü işaret eden Uraloğlu, ilk paylaşımında "Yollarla kenetlenen gönüller, yatırımlarla şahlanan Türkiye. Hayırlı, uğurlu olsun. 30 Ocak Cuma saat 14.00" ifadelerine yer verdi.
"HEYECAN DORUKTA"
Dün akşam bir paylaşım daha yapan Bakan, "Bu menzilin varışı Türkiye’nin ulaştığı yeni bir şahlanış noktasına açılıyor; heyecan dorukta, geri sayım sürüyor!" dedi.
Açıklanacak konuya dair birçok tahminde bulunulurken Bakanlık kaynaklarından henüz duyurunun içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.