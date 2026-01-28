Adana'da bir villada izinsiz tadilat yapıldığı ve site bahçesine de kaçak inşaat başlatıldığı yönünde ihbar yapıldı. Çukurova Belediyesi yapının riskli olduğunu tespit ederek yıkım kararı verdi. Öte yandan kaçak inşaatı, Seyhan Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İnci Makal'ın yaptırdığı öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi Adana Konakları Sitesi'nde yaşayan bir doktor, ikiz dubleks konutun bitişiğindeki dairede başlatılan tadilat çalışmaları nedeniyle Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne izinsiz tadilat ve hemen yanına da kaçak inşaat yapıldığı yönünde geçtiğimiz yıl şubat ayında başvuruda bulundu.

KAÇAK 4 KATLI YAPI BİNA ETMİŞ

Başvuruda, 5 numaralı ikiz dubleks dairede oturan komşunun herhangi bir proje onayı ve ruhsat almadan binanın büyük bölümünü yıktığı, ardından site ortak alanını da kapsayacak şekilde binaya bitişik 4 katlı bir yapı inşaatına başladığını öne sürdü.

"CAN GÜVENLİĞİM TEHLİKEDE"

Şikâyet dilekçesinde, ikiz dubleks yapının yalnızca bir yarısında yapılan bu müdahalenin binanın ağırlık merkezini ve taşıyıcı sistemini değiştirdiği vurgulandı. Ayrıca doktor dilekçede 1. derece deprem bölgesi olan Adana'da, resmi izin ve proje olmadan yapılan bu tür bir uygulamanın deprem yönetmeliğine aykırı olduğu ve muhtemel bir depremde can güvenliğini tehlikeye atacağını ifade etti.

"RUHSATA AYKIRI İNŞAAT TESPİT EDİLDİ"

Çukurova Belediyesi teknik ekiplerinin başvuru üzerine yaptığı yerinde inceleme sonrası 3 Mart 2025 tarihinde hazırlanan raporda, yapıdaki tadilatın yapının statiğini bozacak nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca mevcut binanın bitişiğinde yaklaşık 12x6 metre ebatlarında betonarme temel atıldığı ve kolon filizlerinin bırakıldığının tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle belediye işlemlerin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında ruhsata aykırı olduğunu belirterek, yapı tatil zaptı düzenleyip inşaatı mühürledi.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Belediye tarafından yapılan resmi tebligatta inşaatın 30 gün içinde mevzuata uygun hale getirilmemesi halinde yıkılacağı, yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edileceği, İmar Kanunu'nun 42. maddesi gereği para cezası uygulanacağını ve TCK 184. madde kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

BAKANLIK: YAPI RİSKLİ

Çukurova Belediyesi'nin bu kararı alması üzerine Seyhan Belediyesi İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İnci Makal, binanın depreme dayanıksız olduğunu belirterek, bu durumun tespit edilmesi için Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yaptı. Yapılan başvuru üzerine müdürlük incelemesini tamamlayıp 28 Kasım 2025'te yapı 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak değerlendirildi ve yıkım kararı verildi. İtiraz üzerine üniversite ve bakanlık temsilcilerinden oluşan teknik heyetin yaptığı incelemede de riskli yapı tespiti kesinleşti. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olduğu için konu mahkemeye taşındı.

BAŞKAN YARDIMCISI: İZİNSİZ TADİLAT YA DA KAÇAK YAPI YOK

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı İnci Makal yaptığı yazılı açıklamada ise kamuoyunda yer alan haberlerin "eksik ve yönlendirici" olduğunu savundu. Makal açıklamasında şunlara yer verdi:

"Söz konusu yapı 1998 yılında belediye iştiraki tarafından inşa edildi. 6 Şubat depremleri sonrası yapılan teknik incelemelerde ciddi taşıyıcı sistem sorunları tespit edildi. Yapılan işlemler geçici, can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik, koruyucu ve önleyici müdahalelerdir. Herhangi bir izinsiz yapılaşma ya da yeni inşai faaliyetin söz konusu değildir. Yapının riskli olduğu bilimsel raporlarla tescil edilmiş bir yapının normalleştirilmeye çalışılması hukuka ve bilime aykırıdır. Yetkili, kişisel itibar ve aile güvenliğini hedef alan yayınlar hakkında hukuki ve cezai haklarımızın saklı tutulduğunu belirtmek isterim."

Vatandaşlardan Selver Çaykara ise kaçak yapı ve izinsiz tadilat iddialarına tepki göstererek, "Bir belediye başkan yardımcısı bunu yaparsa herkes yapar. Onların örnek olması lazım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nursel Çaykara ise, "Gerçekten her şeyimiz öyle. Bir belediye başkan yardımcısı bunu yaparsa başka vatandaşlar neler yapmaz. Hiç kimse işini doğru yapmıyor" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir kişi ise "Kim mühürlediyse iyi yapmış. Her şeyin kanuna uygun olması lazım" dedi.

