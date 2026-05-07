Gazetemizin gündeme taşıdığı Özel İtalyan Lisesindeki grevle ilgili kritik gelişmeler yaşandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, grev sürecinde MEB’in 26 öğretmenin geçici görevlendirilmesini hukuka aykırı bulup yürütmeyi durdurdu. İstanbul İş Mahkemesi de uygulamayı hukuka aykırı buldu.

MAHMUT ÖZAY - “Grev kırıcılığı masayı devirdi” diyerek gündeme getirdiğimiz haberde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin, yabancı meslektaşlarıyla eşit ücret talebiyle başlattığı grev sürerken, yargıdan kritik bir karar geldi.

Okulda görev yapan 14 Türk öğretmenin iş bırakması sonucu 287 ders saatinin boş kaldığı gerekçesiyle Beyoğlu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından farklı devlet okullarından 26 öğretmenin görevlendirilmesi, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

TEPKİLER GELMİŞTİ

Süreç devam ederken Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, İtalya Başkonsolosluğu ve sendika temsilcileriyle bir araya gelmiş, ancak müzakereler sürerken yapılan bu görevlendirmeler eğitimcilerin tepkisine yol açmıştı. Tez Koop-İş Sendikası’nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, işverenin kanuni bir grev süresince grevdeki işçilerin yerine sürekli ya da geçici olarak başka birini alamayacağı kuralına dikkat çekti.



Mahkeme, her ne kadar görevlendirme idare tarafından yapılmış olsa da bu uygulamanın anayasal bir hak olan grev hakkının engellenmesine yol açtığına hükmetti.

OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Uygulamanın telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceğini belirten mahkeme, 21 Nisan 2026 tarihinde oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, grev kırıcılığı olarak nitelendirilen 26 öğretmenin geçici görevlendirmesi yargı engeline takılmış oldu.

