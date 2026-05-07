Washington yönetimi savaşı bitirmek için 14 maddeden oluşan yeni teklifi ara bulucular vasıtasıyla İran’a iletti. ABD basını “Savaş bitiyor” yorumunda bulundu. Anlaşma umudunun belirmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, “Saldırganların tehditlerinin etkisiz hâle getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır” dedi.

ABD ile İran savaşı sona erdirecek mutabakata varmak üzere. ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi yeniden tesis etmeyi amaçlayan Özgürlük Projesi’ni hayata geçirdikten bir gün sonra askıya aldı. İran’la anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme sağlandığını belirten Trump “Abluka tam olarak yürürlükte kalırken nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi’nin durdurulması konusunda mutabık kaldık. İran, üzerinde mutabakata varılan şartları kabul ederse, ki bu belki de büyük bir varsayım, Destansı Öfke Operasyonu sona erecek. Son derece etkili olan deniz ablukası, Hürmüz Boğazı’nın herkese açık olmasını sağlayacak” dedi.

Savaş bitiyor, Hürmüz açılıyor! ABD ile İran anlaşmaya varmak üzere

YA BARIŞ YA BOMBA!

Trump, İran’ın kabul etmediği bir senaryoda ise saldırıların devam edeceğinin sinyalini verirken “Ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek seviyede ve yoğunlukta bombardıman olacak” sözleriyle Tahran yönetimini tehdit etti.

ON DÖRT MADDELİK PLAN

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD basını, Washington yönetiminin ara bulucular vasıtasıyla Tahran’a savaşı bitirecek yeni teklifi ilettiğini yazdı. ABD, savaşı sona erdirecek ve nükleer müzakerelerin önünü açacak tek sayfadan oluşan 14 maddelik teklif için İran’a 48 saat süre verdi. Yeni teklif aldıklarını doğrulayan İran Dışişleri Bakanlığı “Değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Axios platformunun ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi yeni mutabakat zaptıyla savaşa son verilmesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması, ABD müeyyidelerinin kaldırılması ve ayrıntılı anlaşma için 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasını öngörüyor. Maddeler arasında, İran’ın nükleer zenginleştirmeyi durdurmayı taahhüt etmesi, ABD’nin müeyyideleri kaldırmayı ve dondurulmuş İran fonlarından milyarlarca doları serbest bırakmayı kabul etmesi de bulunuyor.

OTUZ GÜNLÜK MÜZAKERE DÖNEMİ

ABD’li bir yetkili “Otuz günlük müzakere döneminde İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişine getirdiği kısıtlamalar ve ABD’nin deniz ablukası kademeli olarak kaldırılacak” dedi. Bazı kaynaklar, İran’ın nükleer programını askıya almayı öngören moratoryumun süresinin en az 12 veya 15 yıl olabileceğini öne sürdü. Kaynaklara göre ABD, İran’ın zenginleştirme konusunda herhangi bir ihlalde bulunması durumunda moratoryumun uzatılmasını öngören bir madde eklemek istiyor.

ANİ DENETİM YAPILACAK

ABD’li bir yetkili “İran’ın yer altı nükleer tesisleri işletmeme taahhüdünde bulunacağı bir madde üzerinde görüşmeler sürüyor. ABD, İran’dan Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri tarafından yapılacak ani denetimler de dahil olmak üzere gelişmiş denetim rejimine uymayı taahhüt etmesini talep ediyor” dedi.

PAKİSTAN’DAN TEŞEKKÜR

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti. Taraflar arasındaki görüşmelerin yine Pakistan’ın başkenti İslamabad’da veya İsviçre’nin Cenevre şeinde yapılması bekleniyor.

