Türkiye genelinde meydana gelen depremler, 29 Ocak 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte “Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu" soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kaydedilen sarsıntı dikkat çekti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin anlık olarak yayımladığı deprem kayıtları, Türkiye’nin farklı noktalarında gün içinde yaşanan sarsıntılara dair bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 29 Ocak 2026 tarihinde kaydedilen depremler, büyüklükleri ve merkez üssü bilgileriyle yakından izlenirken, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki son hareketlilik öne çıkıyor.

29 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler, resmi kurumlar tarafından anlık olarak raporlanıyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde düşük ve orta büyüklükte sarsıntılar kaydedilirken, vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıların deprem olup olmadığını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan veriler, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileriyle birlikte güncellenmeye devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 16.53’te Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü. Merkez üssü Doğubayazıt olan sarsıntının çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, gelişmeler resmi kaynaklar üzerinden takip ediliyor.

AFAD son depremler listesi:

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

