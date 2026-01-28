İsrail, Batı Şeria’nın Beytüllahim şehrinde bulunan Ayida Mülteci Kampındaki stadyumu yıkma tehdidinde bulunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - İsrail makamları, geçtiğimiz sene 3 Kasım’da stadyumun kullanımını yasaklayan ve yıkımına zemin hazırlayan bildiri yayımladı. Buna karşı çıkan Filistinli sanatçı Tarık Sebatin ise kamptaki çocuklar ve gençler için önem taşıyan bu spor alanına yönelik dayanışmasını duvar resmiyle ifade etti. Sokak sanatçısı Sebatin, duvara yaptığı yıkım emrinin ardından Filistinlilerin yaşadığı duruma bir cevap olduğunu söylüyor. “Her zaman halkımın yaşadığı realiteye göre resim yapıyorum” diyen Sebatin, Ayida Kampındaki stadyumun yoğun nüfuslu bir mülteci kampında toplum için bir umut alanı olarak inşa edildiğini, sakinlerin yıkım kararından dolayı büyük bir şok yaşadığını ifade ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası