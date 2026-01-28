Survivor 2026 yarışmacıları Eren Semerci ve Deniz Çatalbaş'ın daha önceden sevgili oldukları iddiası bir süredir konuşuluyordu. Survivor 2026 4. hafta 5. bölüm tanıtımı ardından aşk dedikoduları bir kez daha gündeme geldi.

Ünlüler takımından Deniz Çatalbaş ile Gönüllüler takımından Eren Semerci’nin geçmişte ilişki yaşadığına dair söylentiler, Survivor 2026 4. hafta 5. bölüm tanıtımı ardından bir kez daha yayıldı. Konseyde Acun Ilıcalı’nın Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci’ye sorduğu sorular söz konusu iddiaları bir kez daha gündeme getirdi.

Survivora Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci arasındaki diyalog damga vurdu

ACUN ILICALI'DAN DENİZ ÇATALBAŞ VE EREN SEMERCİ'YE ZOR SORULAR!

Acun Ilıcalı'nın ''Mavi takıma gitmek ister misin?'' sorusuna Deniz Çatalbaş ''Tatlı insanlar, burada tanıdığım insanlar da var tabii ki. Eren benim arkadaşım. O da model kendisi, çekimlerde denk geldik.'' cevabını verdi. Utangaç bir tavır sergilediği görülen Deniz'i Acun Ilıcalı zor sorular ile adeta terletti.

Survivora Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci arasındaki diyalog damga vurdu

Ilıcalı sonrasında Eren'e ''Beraber başbaşa yemek yediniz mi, hiç denk geldi mi böyle bir şey?'' sorusunu yöneltti. Eren Semerci ise esprili bir dille ''Bazen kalabalık olur, bazen birisi olmaz, acıkırsın...'' cevabını verdi.

Survivora Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci arasındaki diyalog damga vurdu

Daha sonra Katar'da bir davete katıldıklarını belirten ikili, öncesinde de Serhan'ın da davete katıldığını ekledi. Fragmanda yayınlanan diyaloglar ise ekrana eğlenceli ve merak uyandırıcı sahneler yansıttı.

Haberle İlgili Daha Fazlası