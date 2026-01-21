urvivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Onur Alp Çam, yarışmanın ilk günlerinden itibaren hem tarzı hem de performansıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Son bölümlerde ise yarışmacının ellerini ve bileklerini kapatan sargılar, ekran başındaki seyirciler arasında merak uyandırdı. ''Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı nedir, ellerinde ne var?'' sorusunun cevabı ise merak ediliyor.

Yarışma esnasında özellikle de oyunlar sırasında ellerini kapalı tutması, Onur Alp Çam’ın bir rahatsızlığı olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Kulislerde ve izleyici yorumlarında, bu durumun estetik bir tercih mi yoksa sağlıkla ilgili bir önlem mi olduğu tartışılmaya başlandı. Peki, Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı nedir, ellerinde ne var?

Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı (vitiligo) nedir, ellerinde ne var?

SURVIVOR ONUR ALP ÇAM’IN HASTALIĞI NEDİR?

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yarışan Onur Alp Çam’ın sağlık durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmacının Vitiligo adı verilen bir cilt rahatsızlığıyla yaşadığı biliniyor. Vitiligo cilde rengini veren hücrelerin işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan ve ciltte renk açılmalarına neden olan kronik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Onur Alp Çam da bu nedenle yarışma sürecinde bazı önlemler alıyor.

Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı (vitiligo) nedir, ellerinde ne var?

SURVIVOR ONUR ALP’İN ELLERİNDE NE VAR?

Onur Alp Çam’ın ellerini ve bileklerini sarması, yarışmanın son bölümlerinde dikkat çeken detaylardan biri oldu. Ellerdeki sargıların nedeni vitiligoya bağlı olarak oluşan renk değişimleri. Bu bölgelerdeki hassasiyet nedeniyle güneşten korunmak ve cildi dış etkenlere karşı korumak amacıyla ellerini kapattığı ifade ediliyor.

Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı (vitiligo) nedir, ellerinde ne var?

SURVIVOR ONUR ALP ÇAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Onur Alp Çam, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Modellik alanında da tanınan Onur Alp Çam, Best Photomodel of Turkey ve The Look Of The Year yarışmalarında birincilik elde etti. 25 yaşındaki yarışmacı, Survivor 2026’da Gönüllüler takımının iddialı isimleri arasında.

Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı (vitiligo) nedir, ellerinde ne var?

VİTİLİGO HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

Vitiligo melanosit adı verilen ve cilde rengini veren hücrelerin hasar görmesi sonucu oluşan bir cilt hastalığıdır. Vitiligo ciltte beyaz ya da açık renkli lekeler şeklinde kendini gösterir. En sık eller, yüz, ayaklar, dizler ve dirseklerde görülürken saç, kaş ve kirpiklerde de beyazlama yaşanabilir. Vitiligonun bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğu ve stresin hastalığı tetikleyebildiği kabul ediliyor.

Survivor Onur Alp Çam’ın hastalığı (vitiligo) nedir, ellerinde ne var?

VİTİLİGO HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Vitiligo tamamen ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir fakat çeşitli tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Uygulanan tedaviler, lekelerin yayılmasını yavaşlatmayı ve cilt tonundaki farkı azaltmayı amaçlıyor. Güneşten korunma, düzenli dermatoloji kontrolleri ve stres yönetimi tedavi sürecinde önemli rol oynuyor. Vitiligo yalnızca cildi etkilerken bulaşıcı bir hastalık olarak da kabul edilmiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası