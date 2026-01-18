Survivor 2026 sezonu büyük bir heyecanla devam ederken, izleyiciler programın yayın günleri ve ekranda olmadığı günler hakkında güncel bilgileri araştırıyor. Özellikle haftalık yayın akışındaki değişiklikler, "Survivor bugün neden yok?" sorusunu beraberinde getiriyor.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026, her yıl olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın hayranları, özellikle programın ekrana gelmediği günlerde Survivor hangi günler yayınlanıyor sorusuna cevap ararken, programın yayın akışı yakından takip ediliyor. İşte programın yeni bölüm tarihi ve haftalık yayın takvimine dair tüm detaylar...

SURVİVOR NEDEN YOK?

18 Ocak Pazar akşamı TV8'de Survivor yerine MasterChef Altın Kupa finali yayınlanacak. Bu nedenle Survivor 2026 yeni bölüm ekrana gelmiyor.

Survivor hangi günler yayınlanıyor, neden yok? İşte TV8 yayın akışı

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2026 yeni bölümünün Pazartesi günü ekrana geleceği duyuruldu. Bu kapsamda programın yeni bölümleri hafta içi ekrana geliyor. MasterChef Altın Kupa'nın sona ermesinin ardından bölüm tarihlerinde düzenlemeye gidilmesi beklerken yeni bölümlerin günleri TV8 yayın akışında duyurulacak.

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER TAKIMI KADROSU

Ünlüler: Bayhan, Keremcem, Serhan Onat, Dilan Çıtak, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Meryem Boz, Seren Ay Çetin

Gönüllüler: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler

Haberle İlgili Daha Fazlası