Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler sezonunda dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Yarışmanın son bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, kırmızı takımda yaşanan eksiklik nedeniyle kadroya yeni isimlerin dahil edileceğini duyurdu. Yarışmanın takipçileri ''Survivor yeni yarışmacılar kim, Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan tanıtımda Acun Ilıcalı, kırmızı takımın mevcut yapısının yarışma temposu için yetersiz kaldığını belirterek takviyenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Konseyde yapılan değerlendirme sonrası, Survivor 2026’ya yedeklerden iki yarışmacının katılacağı açıklandı. Survivor yeni yarışmacılar ise artık belli oldu! Peki, Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?

Survivor yeni yarışmacılar belli oldu! Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?

SURVIVOR YENİ YARIŞMACILAR KİM?

Ada konseyinde yapılan açıklamanın ardından kırmızı takıma iki yeni yarışmacının dahil edileceği netlik kazandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni isimlerin Seda Albayrak ve Can Berkay Ertemiz olduğu açıklandı.

Survivor yeni yarışmacılar belli oldu! Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?

SURVIVOR 2026 KIRMIZI TAKIMA KİMLER KATILDI?

Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı değerlendirme sonrası kırmızı takımın eksik kadrosunun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda yedeklerden yarışmaya dahil edilen Seda Albayrak ve Can Berkay Ertemiz, Survivor 2026’da kırmızı takım adına mücadele etmeye başladı.

Survivor yeni yarışmacılar belli oldu! Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?

SEDA ALBAYRAK KİMDİR?

Seda Albayrak atletizm branşında milli sporcu geçmişiyle tanınıyor. Disiplinli spor hayatı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Albayrak, Survivor’da özellikle parkur performansı ve dayanıklılığıyla dikkat çekecek yarışmacılardan olacak.

Survivor yeni yarışmacılar belli oldu! Survivor 2026 kırmızı takıma kimler katıldı?

CAN BERKAY ERTEMİZ KİMDİR?

Can Berkay Ertemiz hayat koçluğu ve yoga eğitmenliği alanlarında çalışmalarıyla biliniyor. Ertemiz’in, Survivor parkurlarında denge, hız ve konsantrasyon gerektiren oyunlarda etkili olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası